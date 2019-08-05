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В Пскове состоялось первое заседание конкурсной комиссии по предоставлению рибейтов кинопроизводителям

23.09.2019 16:37|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 23 сентября, в Театрально-концертной дирекции Псковской области состоялось первое заседание комиссии по проведению конкурсного отбора организаций кинематографии, претендующих на рибейты - получение субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат, связанных со съемками национальных фильмов на территории Псковского региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, в состав конкурсной комиссии вошли: директор Псковско-Изборского объединенного музея-заповедника, заведующий кафедрой культурологии и музеологии ПсковГУ, доктор культурологии, профессор, председатель регионального отделения Российского  военно-исторического общества в  Псковской области Александр Голышев, член Общественной палаты Псковской области, директор Псковского областного колледжа  искусств Зинаида Иванова, журналист, руководитель  международного арт-проекта  «Фарерские острова ближе, чем ты  думаешь» и творческого объединения «Четыре согласных» Антон Ковальский, и.о. генерального директора Театрально-концертной дирекции Ольга Тимофеева, директор филиала ВГТРК ГТРК «Псков» Наталья Юрченко, член Союза писателей России, писатель, литературовед, критик Валентин Курбатов, Заслуженный художник Российской Федерации, главный художник Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина Александр Стройло.

Комиссия провела организационное собрание, ознакомилась с порядком и процедурами конкурсного отбора.

«Предоставление рибейтов – дело очень хорошее, - высказал свое мнение Александр Голышев. - Наш регион, действительно уникальный в историко–культурном плане, нуждается в дополнительной рекламе. Создание системы поддержки национального кино – очень правильное решение. Мы в свою очередь можем рекомендовать и подсказывать наиболее выигрышные места в плане перспективы развития туризма, показывать наши музеи и заповедники, и кино будет обогащено интересными чертами нашей культуры. Словом, наша область, несомненно, получит дополнительный импульс для развития туризма».

«Как член Общественной палаты Псковской области хочу подчеркнуть, что мы всегда поддерживаем те инициативы, которые служат укреплению положительного имиджа региона, - добавила директор колледжа искусств Зинаида Иванова. – Безусловно, новый закон о рибейтах сегодня в тренде».

Журналист Антон Ковальский выразил надежду, что фильмы, которые будут сняты в Псковской области, станут хорошей рекламой:
«Приятно, что мы будем пионерами в этой области, - подчеркнул журналист. –Хочется, чтобы здесь снимали действительно хорошие фильмы, которые будут вызывать положительные эмоции у людей».

«Могу сказать, как телевизионщик и как человек, который переехал в Псков из другого региона, что возлагаю большие надежды на этот проект, - сообщила Наталья Юрченко. – Надеюсь, что, благодаря ему как можно больше людей узнают, что в Псковской области находится могила Пушкина, что у нас есть величественнейший Кремль, потрясающие гражданские сооружения, старинные усадьбы. И это будет способствовать не только продвижению региона, но и привлечению финансовых инвестиций для восстановления многих памятников».

«Система рибейтов является одним из перспективных направлений совершенствования механизма поддержки кинематографии, - высказала свое мнение Ольга Тимофеева. - Она обладает высоким экономическим и социальным эффектом. Очень хорошо, что Псковская область подключилась к данной системе. Введение дополнительных рабочих мест, популяризация туристической привлекательности региона окажет только положительный результат на экономику региона».

Напомним, что с инициативой внедрения в регионе системы рибейтов выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Порядок предоставления таких выплат на конкурсной основе предусмотрен действующим постановлением администрации Псковской области.

В областном бюджете на эти цели уже заложено 3 млн рублей.

Работу конкурсной комиссии и прием заявок от организаций кинематографии организует Театрально-концертная дирекция Псковской области.

«Организационное сопровождение работы комиссии осуществляет отдел спецпроектов ТКД, - добавила Ольга Тимофеева. - Первый приём заявок закончится 01 октября. Второе заседание комиссии будет уже 4 октября, на котором будут рассмотрены эти заявки. Вся необходимая информация размещена на нашем официальном сайте. Мы заинтересованы в получении как можно большего количества заявок - это и будет результатом эффективного внедрения рибейтов», - заключила и.о. генерального директора Театрально-концертной дирекции.

Напомним, в этом году на территории Псковской области кинокомпания «Ленфильм» уже ведет съемки кинокартины «Учености плоды» (Режиссер - Игорь Угольников), а режиссер Алексей Учитель снимает фильм про лидера музыкальной группы «Кино» Виктора Цоя.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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