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Псковская область одной из первых присоединилась к проекту «КиноДетство.рф Платформа равных возможностей»

Проект «КиноДетство.рф Платформа равных возможностей» продолжает свою работу на площадках региональной киносети. Стартует уже третий этап работы детских киноклубов. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пункте кинопроката областной «Театрально-концертной дирекции».

Генеральный директор Фонда «КиноДетство», почетный кинематографист России Тамара Тарасова и заведующий пунктом проката кино и видеофильмов областной ТКД Евгений Левкович подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве в рамках работы сети детских киноклубов «КиноДетство.рф Платформа равных возможностей» в районных центрах области.

«Мы стараемся опровергнуть распространенное мнение о том, что в настоящее время снимается мало качественного российского кино для детей, - пояснил Евгений Левкович, - в программу работы киноклубов включаем только те фильмы, которые любим сами, фильмы, которые хотим показать своим детям. Самый точный критерий отбора: только доброе кино, кино о Смыслах. Другими словами, мы возвращаем детское кино детям».

Также спикеры отметили, что на экране детям будут показаны лучшие кинофильмы, в том числе классика жанра. «Мы с вами вместе понимаем, что если сегодня те, кому 10-14 лет, это кино не посмотрят, то они больше не посмотрят его никогда. Значит, такие режиссеры как Ролан Быков и Станислав Ростоцкий будут забыты, - подчеркнули участники встречи. – Одновременно мы опровергнем тезис, прозвучавший на встрече Владимира Путина с выпускниками ВГИКа о том, что «прокатывать нечего из того, что наша киноиндустрия предоставляет».

На следующем этапе работы планируется показать 21 отечественную киноленту для детей и подростков. Если говорить о короткометражной анимации, которая теперь называется «авторская анимация для детей», то в программах участвуют любимые всеми студии «Пилот», «Мастер-фильм», «Анимос», фильмы школы-студии «ШАР», созданной Фёдором Хитруком, Эдуардом Назаровым и Юрием Норштейном.

Тамара Тарасова, автор и руководитель проекта «КиноДетство.рф Платформа равных возможностей», выразила благодарность региональной «Театрально-концертной дирекции» за плодотворное сотрудничество и особо отметила, что «Псковская область в лице Дирекции одна из первых присоединилась к проекту, началось все как новый формат проката, было понятно, что очень хочется вернуть формат постоянного детского киносеанса в кинотеатрах, как мы в детстве приходили по выходным, а там что-то происходило помимо кино. И у нас получилось»

Евгений Левкович напомнил, что в работе детских киноклубов было придумано 4 вида мероприятий. Это непосредственно кино и анимация, это постоянные детские сеансы по выходным «Кинодетство», это 100 часов современной российской уникальной анимации, которую дети теперь смогут увидеть на большом экране по социально-ориентированной цене, вебинары, которые затем были переименованы в ТелеМОСТы, мастер-классы, творческие мастерские, розыгрыши призов.

Вот как, например, проходят встречи для детей в кинотеатре города Остров: обычно после киносеанса проходят различные активности для детей. Каждый участник рисует свою ладошку, подписывает и наклеивает ее на стенд. Проводятся викторины, конкурсы и тематические занятия. Дети отгадывают кроссворды по сказкам. Рисуют и раскрашивают мультперсонажей. Никто не остается без приза.

«Районные кинозалы Псковской области, восстановленные при поддержке Фонда кино, всегда очень отзывчивы в тех мероприятиях, которые направлены на развитие и развлечение детей. Популяризация детского отечественного кинематографа - очень важная задача. Все работают достаточно активно, а проект «Кинодетство», а также студии «Мосфильм», «Ленфильм» и «Студия Горького» нам любезно представляют эти фильмы. И «Союзмультфильм» тоже, безусловно, нас поддерживает» - подчеркнули в пункте кинопроката областной ТКД.