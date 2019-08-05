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Фильм о школьном волонтерском движении покажет региональная киносеть в рамках акции «День Доброй Воли»

5 декабря во всех кинотеатрах региональной киносети пройдет акция «День Доброй Воли», в рамках которой состоится всероссийская премьера нового фильма «Волонтеры будущего» (6+), посвященного школьному волонтерству.

Об этом ПЛН рассказали в пункте кинопроката областной Театрально-концертной Дирекции.

В Дирекции сообщили, что акция, как и в прошлом году, пройдет 5 декабря, заявки от всех кинозалов уже поданы.

2018 год оказался для всероссийской акции #ЯВОЛОНТЕР весьма успешным, фильм «Истории Неравнодушных» посмотрело более 12,5 миллионов зрителей по всей России, и это несомненная заслуга людей на местах.

В этом году, кроме показа фильма, «Дни доброй воли» будут сопровождаться знакомствами с опытными волонтерамии различными активностями, направленными на непосредственное вовлечение школьников в различные волонтерские проекты.

В пункте кинопроката ТКД подчеркнули, что в соответствии с концепцией проекта, все мероприятия осуществляются на некоммерческой основе.

Акция проходит при поддержке Фонда Президентских Грантов, Ассоциации Волонтерских Центров и Российского Движения Школьников.

Напомним, что Театрально-концертная Дирекция Псковской области сотрудничает и оказывает услуги по организации проведения кинотеатральных показов в восьми районных центрах области: Дно, Невель, Опочка, Остров, Новосокольники, Пушкинские Горы, Порхов, Печоры.