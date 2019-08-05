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Неделя французского кино завершается в Пскове

В воскресенье, 27 октября, в Пскове завершится Неделя французского кино. В заключительный день фестиваля зрители увидят комедию «Тамара» и драму «Опекунство». Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Напомним, Неделя французского кино в Пскове стартовала 22 октября. На открытии кинопоказов побывал консул Франции в Санкт-Петербурге Уго де Шаваньяк.

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Фильмы демонстрировались в медиахолле Театрально-концертной дирекции в киноклубе Videodrome.

Неделя французского кино в Пскове проходила при поддержке Французского института в Санкт-Петербурге при Посольстве Франции в России. Вход на все показы был свободным, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД.