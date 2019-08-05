Сцена / Кинозал

В День Народного Единства региональная киносеть разбавит свой репертуар исторической постановкой «Смута»

4 ноября в День Народного единства на нескольких площадках областной киносети продет показ записи спектакля «Смута» в исполнении Государственного Академического Малого театра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пункте кинопроката областной Театрально-концертной дирекции.

Заведующий пунктом проката кино и видеофильмов Евгений Левкович подчеркнул, что репертуарная политика региональной киносети направлена, в первую очередь, на максимальное удовлетворение спроса зрителей. «Поэтому мы работаем как с фильмами широкого проката, так и с альтернативным контентом. Широкий ассортимент фильмов - основной критерий в определении успешности любого кинотеатра» - отметил заведующий киноотделом.

Спектакль будет показан в городе Остров, в кинозале Центра культуры «Юбилейный» и в Культурно-досуговом центре Пушкинских Гор.

Евгений Левкович также добавил, что «областная киносеть предлагает зрителю качественный продукт на любой вкус – и кинофильмы, и анимацию, и выдержки из фестивальных программ, и также лучшие красочные театральные постановки. Подчеркну, что их нет в работе на постоянной основе, для этого есть иные площадки, но когда в нашем распоряжении появляются записи интересных постановок и удается договориться с правообладателями по условиям их показа в районных кинозалах, мы конечно, не упускаем эту возможность порадовать зрителя».

К сожалению, не на всех киноплощадках получается провести показ в связи с высокой занятостью экрана другими кинопродуктами, востребованными зрителем.

В пункте кинопроката ТКД особо отмечают, что показ театральной постановки пройдет при поддержке министерства культуры РФ, которое в свою очередь подчеркивает высокую социально-просветительскую направленность проекта «Театральная Россия», в рамках которого будет осуществлен показ записи спектакля.

Спектакль «Смута» поставил народный артист России Владимир Бейлис. В основу его сюжета лег роман Владимира Мединского «Стена». Книга рассказывает о Смутном времени на Руси в XVII веке. Это история о героической двухлетней обороне Смоленска от польских интервентов.

Роль смоленского воеводы Михаила Шеина получил народный артист России Валерий Афанасьев, его противника — короля Польши Сигизмунда III — сыграл народный артист России Валерий Бабятинский. Всего в спектакле занято более 60 артистов: столько актеров понадобилось для многочисленных массовых сцен.

В Малом театре отмечают, что одна из задач, которые ставит перед собой театр, – ознакомление зрителей с великими страницами отечественной и мировой истории. Русское средневековье – эту эпоху исследует спектакль «Смута», рассказывающий о героической обороне Смоленска, одном из финальных аккордов мрачных событий конца 16 – начала 17 веков.