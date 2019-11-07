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«День короткометражного кино-2019» пройдет в районных кинотеатрах Псковской области

«День короткометражного кино-2019» пройдет на площадках Псковской областной киносети с 15 по 25 декабря. Киносеть станет центральной площадкой проведения акции в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пункте кинопроката областной Театрально-концертной дирекции.

В рамках Всероссийской акции «День короткометражного кино» пройдут некоммерческие показы короткометражных игровых, документальных и анимационных фильмов.

«Мероприятие, как и в предыдущие годы, получится очень интересным, в первую очередь для тех, кто проявляет интерес к созданию кино, а также для истинных ценителей авторского кино» - уверен заведующий пунктом проката кино и видеофильмов региональной ТКД Евгений Левкович. «Короткий метр очень сложный жанр, на мой взгляд, самый сложный в киноискусстве, - отметил представитель ТКД. - Ведь на то, чтобы рассказать историю достойным образом и заманить, увлечь зрителя, создателям дается куда меньше экранного времени и, соответственно, меньше возможностей. Нужно обладать большим талантом, действовать в строгих ограничениях, чтобы обойтись без лишних деталей, оставив только самую суть».

В этом году зрителям будут представлены целых 8 разнообразных программ короткометражных фильмов: «Звезды в коротком метре», «Фестивальные хиты», «Кино будущего», «Анимация. 12+», «Анимация. 0+», «Семейное кино», «Документальное кино», «Международная программа».

В программе «Звезды в коротком метре» представлены фильмы с участием популярных актеров: Елены Лядовой, Виталия Хаева, Тимофея Трибунцева, Федора Лаврова, Юрия Борисова, Александра Горчилина, Александра Яценко.

В подборку «Фестивальные хиты» вошли обладатели главных призов фестиваля «Короче» - фильм «Подводник» и «Кинотавра» - «Топливо», а также лауреаты и участники Московского международного кинофестиваля, Московского кинофестиваля «Будем жить», Московского еврейского кинофестиваля.

В 2019 году в художественный совет Всероссийской акции «День короткометражного кино» вошли кинорежиссер, сценарист, педагог Владимир Хотиненко, Президент Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России, руководитель отборочной комиссии ММКФ, культуролог Кирилл Разлогов, журналист, главный редактор киносайта Filmpro.ru, ведущий информационного телеканала Россия-24, программы Индустрия кино Иван Кудрявцев, художественный руководитель студии «Остров», кинорежиссер-документалист и сценарист, педагог, профессор Сергей Мирошниченко, генеральный директор Planeta Inform Film Distribution Мария Вогт.

Напомним, что Международный День короткометражного кино празднуется 21 декабря, в самый короткий день в году, начиная с 2011 года по инициативе Национального центра кинематографии и анимации Франции. В 2014 году акция впервые состоялась в России по инициативе Молодежного центра Союза кинематографистов России. В 2019 году проект поддержан Фондом Президентских грантов.

Главная цель «Дня короткометражного кино» – привлечение внимания представителей киноиндустрии и широкого зрителя к короткометражному кино, способствование обмену опытом и знаниями между мастерами и молодыми кинематографистами, представление работ кинодебютантов на различных площадках, развитие киноклубного движения.

Акция проводится при поддержке партнеров проекта: Национального фонда поддержки правообладателей, Роскультцентра, Госфильмофонда России, компании Киноэкспертиза, компании Cinepromo, компании Canon, кинотеатра «Иллюзион», Нового института культурологии и Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.