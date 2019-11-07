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Сцена / Кинозал

Что покажут в кинотеатрах Псковской области на Новый Год, рассказали в Театрально-концертной дирекции

12.11.2019 17:30|ПсковКомментариев: 0

Стал известен перечень киноновинок, которые покажет региональная киносеть в Новый Год. Секретами районного кинопоказа с корреспондентом Псковской Ленты Новостей поделился заведующий пунктом проката кино и видеофильмов областной «Театрально-концертной дирекции» Евгений Левкович.

По его словам, декабрь - очень непростой в плане росписи фильмов период, каждый прокатчик хочет для себя лучшие условия, формат росписи, а также финансовые условия, постановку сеансов в прайм-тайм и так далее, поэтому пункт проката кино и видеофильмов формирует новогодний репертуар районных кинозалов области за 2 месяца до начала Новогодних праздников.

«Уже ведутся переговоры по проектам, чтобы успеть утрясти все сопутствующие диалогу вопросы, - отметил Евгений Левкович. - В целом, на данный момент афиша уже сформирована, по ряду проектов заключены договоры».

В первую очередь, зрителям покажут приключенческую комедию «Холоп» (12+), съемки которой проходили в Пушкиногорском районе. Жители области с нетерпением ждут этот проект, многие говорят, что уже узнают себя в трейлере этой картины.

Также на экран выйдет сиквел комедии «Полицейский с Рублевки» (12+), первая часть которой по сборам показала высокий финансовый результат по киносети в прошлом году.

В новогодние праздники зрители увидят и фантастический блокбастер Федора Бондарчука «Вторжение» (12+), сложнопостановочные водные сцены которого снимали на уже легендарной «OrigoStudios» под открытым небом в Будапеште, где в павильонах рядом, кстати, снимался новый «Терминатор».

Из зарубежных праздничных новинок на экране останется духоподъемная рождественская история «Реальная любовь в Нью-Йорке» (16+), а также семейная анимация «Тайная сила Мосли» (6+), а в первые дни Нового года самый маленький районный зритель обязательно позовет родителей на красочный добрый мультик «Красные туфельки и семь гномов» (0+).

     

Не останутся без подарков юные зрители и без отечественных мультфильмов: в частности, дети увидят продолжение серии «Иван Царевич и Серый Волк 4» (6+), а также отечественный мультфильм о маленьких человечках, которые заботятся о технике - «Фиксики против Кработов» (6+).

        

Всего в праздники, в период с 26 декабря по 8 января включительно, на экранах районных площадок жители увидят около 10 киноновинок, вошедших в широкую новогоднюю афишу. Это беспрецедентно максимальное количество фильмов, которое может позволить себе районный однозальный кинозал на базе Дома Культуры.

Напомним, что районные кинозалы Псковской области, восстановленные по программе Фонда кино, работают на базе Домов культуры, поэтому большую часть времени уделяют своей основной деятельности - концертам, репетициям, широкой культурно-досуговой деятельности. Все кинозалы являются однозальниками и работают, как правило, 3-4 дня в неделю ограниченным количеством сеансов. Таким образом, существуют явные объективные ограничения экранного времени и работать всеми премьерными новинками кинозал не может, потому как нет места, это необходимо понимать.

Однако, даже принимая во внимание, данные ограничения региональная киносеть порадует все жителей районных центров новым качественным отечественным кино, отдавая предпочтение, в первую очередь, семейным развлекательным кинокартинам и детской афише. Региональная киносеть максимально расширит экранное время для отличного времяпрепровождения жителей и гостей районных центров.

Сейчас же на фасадах районных кинозалов можно увидеть красочные афиши следующих картин: фантастического фильма «Аванпост», триллера «21 мост», комедии «Успех», мистического ужастика «Обратный отсчет», спортивной драмы о выдающемся вратаре «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», отечественной мистической ленты «Девятая» с Евгением Цыгановым в главной роли и других не менее значимых для кинопроката картин.

Также на рекламных стендах Центра Культуры «Юбилейный» в городе Остров замечен бросающийся в глаза постер самого откровенного отечественного фильма этого года от режиссера Нигины Сайфуллаевой «Верность» (18+).

Напомним, что Театрально-концертная Дирекция Псковской области сотрудничает и оказывает услуги по организации проведения кинотеатральных показов в восьми районных центрах области: Дно, Невель, Опочка, Остров, Новосокольники, Пушкинские Горы, Порхов, Печоры.

Теги: #ТКД
Источник: Псковская Лента Новостей
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