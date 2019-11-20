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Фильм «Середина 90-х» покажут в псковском киноклубе Videodrome

28 ноября в медиа-холле Театрально-концертной дирекции в киноклубе Videodrome состоится показ ленты «Середина 90-х».

С этой лентой дебютировал в режиссуре актер Джона Хилл. «Середина 90-х» - участник кинофестиваля в Торонто (TIFF-2018) и Берлинского кинофестиваля-2019. Это трогательная лента о взрослении парнишки Стиви, который хочет найти новый друзей и прибивается к тусовке скейтеров-отщепенцев.

«Калифорния, середина 90-х: компакт-диски еще не вытеснили аудио-кассеты, скейт-бордисты еще не засветились на MTV, а малыша Стиви все еще держат за ребенка и мама, и старший брат. Все меняется, когда Стиви принимают во взрослую тусовку скейтеров-отщепенцев, и чтобы доказать свою крутость, он совершает одно смешное безумие за другим. Мальчуган сам не замечает, как в череде прогулок, хип-хоп посиделок и вечеринок развлечения перестают быть невинными, а его детство неминуемо катится по направлению к отрочеству, как по склону Беверли Хиллс», - говорится в описании к картине.

«Это ровно то, чего ожидают от дебютирующей в режиссуре умной голливудской звезды: демонстративно скромное, сделанное со вкусом и с чутким отношением к актерскому ремеслу автобиографическое кино про взросление», - отметил в своей рецензии на фильм кинокритик «Афиши» Станислав Зельвенский.

Показ состоится в медиа-холле Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Начало в 19:00. Билеты можно приобрести на сайте