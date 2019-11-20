Сцена / Кинозал

Взглянуть по-новому на восстание декабристов предложат зрителям областной киносети

В кинозале при ДК Воровского в городе Новосокольники 26 декабря состоится премьера новой картины Первого канала, посвященной переломному событию отечественной истории 19 века - восстанию декабристов: «Союз Спасения». Об этом псковской Ленте Новостей сообщили в пункте кинопроката областной Театрально-концертной дирекции.

В праздничный период на экранах районных киноплощадок запланировано около 10 кинопремьер, вошедших в беспрецедентно широкую для однозальников новогоднюю афишу.

По словам заведующего пунктом кинопроката Евгения Левковича, «Союз спасения» - картина очень яркая, социально значимая и потенциально востребованная зрителем, и пункт кинопроката областной ТКД однозначно заинтересован в ее показе в области.

«Уверен в том, что жители проявят интерес к данному фильму, - заметил Евгений Левкович. - Конечно, этому способствует и масштабная рекламная компания «первой кнопки». Судя по фрагментам, показанным в сентябре на кинорынке, становится очевидно, что фильм отличается качественным визуальным рядом, богатыми батальными сценами, а главное, пусть и непростой, но интересной историей, - тем, к чему наш зритель бывает особенно требовательным и что он, несомненно, найдет в этой картине».

Отвечая на вопрос, хорошие или плохие декабристы изображены в фильме, авторы картины озвучили, что у них была задача пройти в «ядро мифа», это будет переоценка, картина расскажет и о жертвах, и о ценностях восставших.

«Союз спасения» вполне может повторить успех выделяющихся картин отечественного производства, которые уже выходили в канун Нового года, - таких, как «Т-34» и «Движение вверх», считают в пункте кинопроката ТКД. В этом году в новогодние праздники очевидной конкуренции между проектами нет, так как зритель ходит практически на все киноновинки, но за внимание зрителей с «Союзом» поборется и «Вторжение» Федора Бондарчука. Фильм увидят почти во всех районных центрах области.

За юмор и развлечение в районах отвечать будут киноновинки «Полицейский с рублевки. Новогодний беспредел 2» и «Холоп», снимавшийся в Пушкиногорском районе.

Для детей помимо детских праздничных утренников и «елок» в районных кинозалах будут организованы кинопоказы детской и семейной анимации «Фиксики против Кработов», «Тайна Мосли», «Иван Царевич и Серый волк 4», «Красные туфельки и семь гномов», а также другие новинки.

Напомним, что Театрально-концертная дирекция Псковской области оказывает услуги по организации проведения кинотеатральных показов в 8 районных центрах области: Дно, Невель, Опочка, Остров, Новосокольники, Пушкинские Горы, Порхов и Печоры.