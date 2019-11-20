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Региональная киносеть расскажет историю выдающегося голкипера Льва Яшина

28 ноября на всех площадках региональной киносети стартует спортивная драма о выдающемся футбольном вратаре Льве Яшине.

Картина «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (6+) выходит в год 90-летия самого знаменитого вратаря в мире. Фильм полон любви к спорту, жизни и к единственной женщине, которая стояла на воротах семейного счастья вратаря, пока Яшин стоял за «Динамо».

Как отметили в пункте кинопроката ТКД, региональная киносеть рада поддержать и организовать показ данного кинофильма о феноменальном вратаре всех времен и народов в контексте необходимости патриотического воспитания молодежи,

«Убеждены, что проект важен для показа подрастающему поколению, ведь Лев Яшин - легенда мирового футбола, имя, известное во всем мире, имя, которое должен знать каждый подросток и испытывать гордость за свою страну», - подчеркнули в пункте кинопроката ТКД.

Фильм богат актерским составом: Алексей Кравченко, Алексей Гуськов, Евгений Дятлов, Ян Цапник, Александр Самойленко, а также Александр Фокин, сыгравший Льва Яшина в молодости. Кстати, вдова голкипера Валентина Тимофеевна Яшина принимала участие в создании фильма и лично одобрила сценарий.

Напомним, что пик славы Льва Яшина приходится на 50-60-е годы, когда сборная СССР, во многом благодаря его блестящей игре, завоевала самые значимые трофеи в футболе. А потом была осечка на Чемпионате Мира в Чили, где Яшина одного обвинят в поражении, от него отвернутся даже болельщики…

Ему придется уйти, чтобы позже с триумфом вернуться и снова стать лучшим не только в своей стране, но и во всем мире — единственным вратарём за всю историю футбола, получившим Золотой мяч.

«Черный паук», «Черная пантера» и даже «Черный осьминог» — такими прозвищами награждали Льва Яшина за гибкость, молниеносное перемещение и гениальное видение поля. Он был хозяином в своей штрафной, неизменно в черном свитере с буквой «Д» на груди.

Напомним, что Театрально-концертная дирекция Псковской области оказывает услуги по организации проведения кинотеатральных показов в 8 районных центрах области: Дно, Невель, Опочка, Остров, Новосокольники, Пушкинские Горы, Порхов и Печоры.

С расписанием можно ознакомиться в кассах учреждений или в их группах «ВКонтакте».