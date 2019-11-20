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Киноверсию балета по повести Ивана Тургенева покажут в Невеле

20 декабря в кинозале Невельского РДК состоится показ киноверсии балета «Вешние воды». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пункте кинопроката областной Театрально-концертной дирекции.

Показ пройдет в рамках спецпроекта «Театральная палитра», с которым региональная киносеть сотрудничает на постоянной основе.

Балет «Вешние воды» – это постановка скрупулезных деталей, постановка тонкой психологии, идеальный балетный очерк русской литературы – сложный, многогранный, порой непонятый, но близкий. Его можно рассматривать под лупой и все равно не найти всего, что заложено в пленяющие векторные движения. Российские балетные критики назвали этот балет гордостью для театра.

Мировая премьера балета «Вешние воды», посвященная 200-летию со дня рождения выдающегося русского классика литературы Ивана Тургенева, состоялась в мае 2018 года на XXXI Собиновском фестивале.

Начало в 16.00.

Продолжительность киноверсии: 1 час 10 минут. Возрастные ограничения: 16+

Напомним, что региональная киносеть практикует показы на большом экране не только кинофильмов и анимации, но периодически выдержки из фестивальных программ, а также балет и лучшие красочные театральные постановки. Так, в ноябре был осуществлен показ киноверсии спектакля «Смута», в основу сюжета которого лег роман Владимира Мединского «Стена», рассказывающий о Смутном времени на Руси в XVII веке.

Напомним, что Театрально-концертная Дирекция Псковской области сотрудничает и оказывает услуги по организации проведения кинотеатральных показов в восьми районных центрах области: Дно, Невель, Опочка, Остров, Новосокольники, Пушкинские Горы, Порхов, Печоры