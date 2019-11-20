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День короткометражного кино пройдет в районных центрах области. ПРОГРАММА

16.12.2019 17:50|ПсковКомментариев: 0

18 декабря на площадках региональной киносети состоится показ короткометражных фильмов, объединенных в тематические программы. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в в пункте кинопроката областной театрально-концертной дирекции, мероприятие пройдет в рамках Всероссийской акции «День короткометражного кино».

Программой короткометражного кино областная киносеть порадует всех жителей районных центров, отдавая предпочтение, в первую очередь, направлениям семейного развлекательного кино и детской короткометражной мультипликации.

Данное мероприятие проводится с целью актуализации продвижения короткого метра, развития фестивалей короткометражного кино и конкурсов короткого метра, увеличения внимания СМИ и онлайн платформ к короткому метру, развития киноклубного движения.

Дата, время проведения и название программ:

15.30 Анимационная программа 0+, 60 мин.

16.30 Программа «Семейное кино», 12+, 65 мин.

17.40 «Фестивальные хиты. Один против всех», 16+, 100 мин.

19.40 «Счастье – это… Часть 2», 6+, 105 мин.

Место проведения:

1) Порховский музей (182620, Псковская область, г. Порхов, пр. Ленина 5)

2) КДК Новосокольнического района (182200, Псковская область, г. Новосокольники, ул. Партизанская, 13)

3) Культура и досуг г. Невель (182500, Псковская область, г. Невель,ул.Ленина д.7)

4) МБУК ОРЦК (г. Опочка) Псковская область, г. Опочка, ул. Калинина, д.2а

5) ДК Юбилейный (181350 Псковская область г.Остров. Ул.25 Октября, д.23)

6) МБУК ДРКЦ (182670, Псковская область, г. Дно,ул.Ленина д.19)

7) Культурно-досуговый центр г. Пушкинские горы (181370 Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы, ул. Садовая д.1)

Вход свободный.

Напомним, что районные кинозалы Псковской области, восстановленные по программе Фонда кино, работают на базе Домов культуры и образуют региональную киносеть. Театрально-концертная дирекция Псковской области оказывает услуги по организации проведения кинотеатральных показов в 8 районных центрах области: Дно, Невель, Опочка, Остров, Новосокольники, Пушкинские Горы, Порхов и Печоры.

В преддверии новогодних каникул региональная киносеть максимально расширит экранное время для отличного времяпрепровождения жителей и гостей районных центров.

 

 

Теги: #ТКД
Источник: Псковская Лента Новостей
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