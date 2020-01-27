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Кинопоказ фильма «Без срока давности. Эшелоны смерти», снятого в Псковской области, пройдет в четверг в медиахолле ТКД

30 января в медиахолле ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» организует кинопоказ документального фильма «Без срока давности. Эшелоны смерти».

Кинопоказ приурочен к 77-летней годовщине прорыва блокады Ленинграда и 76-летию полного снятия фашистской блокады.

Съемки проходили на территории Псковской области при руководстве Фонда национального кино «Патриот».

В пункте кинопроката областной ТКД отметили важность патриотического воспитания молодежи и необходимость сохранения внимательного отношения к истории страны. Тем более что в указанном фильме рассказывается история военных лет нашего края, говорится о документах и свидетельствах военных преступлений, совершенных нацистами и их пособниками на территории нашей области.

В съемках документального фильма принимали участие председатель комитета по образованию Александр Седунов, сотрудники Псково-Изборского объединенного музея-заповедника, прокурор Псковской области Сергей Белов, ветераны Псковской области.

Заведующий пунктом кинопроката ТКД Евгений Левкович напомнил, что данный фильм показывал федеральный телеканал «Культура» в конце 2019 года, но в очень позднее время, и отметил, что ТКД предоставит сублицензию телеканалу ГТРК «Псков» для показа в случае их заинтересованности и востребованности проекта. А также в Дирекции готовы предоставить копию фильма сотрудникам проектного офиса «Команда 2018» для показа и Псково-Изборскому объединенному музею-заповеднику, потому как фильм действительно интересный и заслуживает внимания со стороны общественности и молодежи.

Напомним, что ленинградский процесс проходил с 28 декабря 1945 по 4 января 1946 года. Процесс правильнее было бы назвать псковским, потому что именно там находился центр принятия преступных решений. Город был оккупирован на протяжении трех лет и двух недель. За это время жертвами нового порядка стали около полумиллиона советских военнопленных и 500 тысяч мирных граждан, а сотни тысяч человек были угнаны в Германию.

После освобождения Пскова население города составило всего 173 человека. Обвиняемыми на процессе стали генерал-майор Генрих Ремлингер, комендант Пскова, и еще 10 солдат и офицеров так называемых батальонов особого назначения. 8 из 11 подсудимых были приговорены к смерти. Казнь военных преступников состоялась 5 января 1946 года и стала единственной публичной казнью в Ленинграде за весь ХХ век.

Кинопоказ состоится в 18.00. Вход по пригласительным, которые можно получить в кассе театра.