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Показ фильма-обладателя «Золотой пальмовой ветви» Канн-2019 состоится в Пскове

13 февраля в медиахолле Театрально-концертной дирекции в киноклубе Videodrome состоится эксклюзивный показ картины «Паразиты» режиссера Пона Джун-хо.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, фильм завоевал на международном Каннском кинофестивале-2019 главный приз - Золотую пальмовую ветвь. Картина Пона Джун-хо также получила шесть номинаций премии Американской киноакадемии «Оскар» и является главным претендентом на победу.

«Обычное корейское семейство жизнь не балует. Приходится жить в сыром грязном полуподвале, воровать интернет у соседей и перебиваться случайными подработками. Однажды друг сына семейства, уезжая на стажировку за границу, предлагает тому заменить его и поработать репетитором у старшеклассницы в богатой семье Пак. Подделав диплом о высшем образовании, парень отправляется в шикарный дизайнерский особняк и производит на хозяйку дома хорошее впечатление. Тут же ему в голову приходит необычный план по трудоустройству сестры», - говорится в описании к ленте.

«Паразиты» пытаются говорить по-разному: сперва это плутовская комедия, потом сатира, потом - почти весь второй акт - вообще фарс, пусть и с элементами триллера или даже хоррора. Но в конечном счете Пон смертельно серьезен, и именно серьезность, уверенность в собственной правоте - точнее, в несправедливости самого устройства вещей в капиталистическом обществе - сообщает этому балагану необходимую энергию», - считает кинокритик «Афиши Daily» Станислав Зельвенский.

Показ состоится в медиахолле Театрально-концертной дирекции Псковской области. Начало в 19:00. Билеты можно приобрести на сайте Дирекции, в кассе драмтеатра и специальных терминалах-билетоматах.