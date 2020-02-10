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В районных кинотеатрах пройдут спецпоказы отечественного фильма-участника Каннского кинофестиваля

12 марта киносеть Псковской области устроит специальные кинопоказы премьерного отечественного фильма «Счастье в конверте» (12+) - три трогательные истории из разных уголков огромной страны, о ее жителях, о любви и дружбе, о чуде и вере в мечту. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пункте кинопроката областной Театрально-концертной дирекции.

В пункте кинопроката областной Театрально-концертной дирекции отметили, что на этот фильм надо идти всей семьей. «Картина затрагивает столько вещей, о которых мы задумываемся! Каждый из нас найдет параллели со своей жизнью и найдет ответы на вопросы, которые давно мучили, - сказали в ТКД. - Молодое поколение обязательно должно смотреть такие истории, чтобы на первом плане были именно те истины, которые составляют основу жизни».

Фильм участвовал в программе Cannes Film Festival, Short Film Corner. На Родине фильм участвовал в Фестивале духовно-нравственного и семейного фильма «Святой Владимир», где получил приз как лучший игровой фильм.

Три новеллы фильма снимались в разных регионах страны. В каждом регионе на съёмки были приглашены местные артисты, так как авторы фильма хотели познакомить зрителя с неизвестными, но очень талантливыми российскими актёрами.

Запись музыки к фильму осуществляла Британская студия «Air». Сведением звука занимался один из ведущих звукорежиссёров мирового кинематографа Джеф Фостер - обладатель трёх премий BAFTA, трёх «Грэмми», и четырёх «Оскаров», работавший на таких картинах как «Начало» (12+), «Шерлок Холмс» (16+), «Принц Египта» (0+), «Казино «Рояль» (16+), «Мулен Руж» (16+).

Также в ближайшее время кинозалы региональной киносети покажут новую часть российского романтического хита «Лед 2» (6+), отечественный байопик «Калашников» (12+), который стартует как раз под дату 23 февраля, семейные комедии «Соник в кино» (6+) и «Мой шпион» (12+), «Отель Белград» (6+) от создателей самого кассового фильма «Холоп» (12+), сиквелы ужастики «Кукла 2» (16+) и «Тихое место 2» (16+), спортивные отечественные драмы «Один вдох» (12+) и «На острие» (12+), а также много детской анимации, как отечественной, так и зарубежной, например «Волшебный лес» (0+) и «Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант» (6+).