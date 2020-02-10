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Предпремьерный показ фильма «Русь и Ганза. Путь навстречу» пройдет сегодня в кинотеатре «Победа»

Предпремьерный показ игрового фильма «Русь и Ганза. Путь навстречу» состоится сегодня, 4 марта, в кинотеатре «Победа». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, демонстрация фильма пройдет при участии режиссера Виктора Носкина, продюсера Оксаны Калинковой и заслуженного артиста Российской Федерации Юрия Кузнецова («Мой друг Иван Лапшин», «Брат», «Женская собственность», «Механическая сюита», «Улицы разбитых фонарей», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Царь», «Остров», «Дуэлянт», «Елки последние» и другие фильмы).

После показа пройдет творческая встреча с создателями фильма, которые ответят на вопросы зрителей.

Напомним, фильм «Русь и Ганза. Путь навстречу» был снят при участии и поддержке администрации Псковской области.

В общем повествовании в яркой форме отражены страницы истории Земли Псковской конца 14 начала - 15 веков, где раскрыты отношения древней Руси с городами Ганзейского Союза.