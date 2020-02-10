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Уникальный документальный фильм к 75-летию Победы покажет областная киносеть

В майские праздники кинозалы региональной киносети покажут документальные и художественные фильмы, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пункте кинопроката областной «Театрально-концертной дирекции».

В первую очередь, жители районов увидят документальную ленту «Союзники. Верой и правдой!» (12+) режиссера Сергея Зайцева, президента международного кинофестиваля «Русское зарубежье», кинорежиссера, лауреата премии Национальной академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел». Фильм отмечен высшими наградами многих российских и международных кинофестивалей.

Кинопоказы пройдут 25 апреля, в день встречи на Эльбе, события которого и освещает данный документальный проект, а также в преддверии 9 мая.

Заведующий пунктом кинопроката ТКД Евгений Левкович рассказал, что авторы картины развеивают тенденциозную нелепость, будто в мире никто не помнит об истинном вкладе Советского Союза в победу над фашизмом. Создатели картины провели многочасовые опросы на улицах Нью-Йорка, Лондона, Берлина, Парижа. Они показали, что люди старшего и среднего поколений на Западе знают: самые большие жертвы в войне понес наш народ.

В фильме «Союзники» собраны уникальные свидетельства участников Второй мировой войны: бывших союзников, ветеранов армий стран антигитлеровской коалиции – Советского Союза, США, Англии, Франции, и их бывших врагов – ветеранов фашистской армии. Они поделятся воспоминаниями и дадут свою оценку происходившего.

«Трудно переоценить значение для будущих поколений тех воспоминаний, которыми делятся в документальных фильмах участники Второй мировой войны - самой страшной в истории человечества. Необходимо доносить их посредством фильмов до зрителя. С уходом очевидцев событий, правда о войне неизбежно начинает искажаться. Мы это видим. Поэтому то, что мы смогли запечатлеть, является подлинным документом, тающей на наших глазах эпохи великих потрясений», - подчеркнули создатели документального фильма «Союзники. Верой и правдой!».

Евгений Левкович также добавил, что в майский репертуар областной киносети включен фильм «Подольские курсанты» (12+), выход на районные экраны которого состоится в день всероссийской премьеры - 4 мая.

Запланирован также кинопоказ фильма режиссера Виталия Воробьева «Буду помнить» (12+), военная драма «Про Петра и Павла» (6+), фильм о двух мальчиках, которые волею судьбы оказываются в полуразрушенной мельнице на нейтральной полосе.

Кроме того, будет показан ряд фильмов из советской киноклассики. Сложно придумать более реалистичное, снятое с душой кино, чем советские фильмы о Великой Отечественной войне, выпущенные в свет киностудией «Мосфильм».

Кинопоказ пройдет не только в областной киносети, но также в Медиа-холле Театрально-концертной дирекции и проектном офисе «Команды 2018».