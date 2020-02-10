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«Счастье в конверте» подарит региональная киносеть жителям Псковской области

В Псковскую область пришла долгожданная весна со всеми ее радостями, надеждами и праздниками. Самый добрый из них, Международный женский день, ждет нас уже на этой неделе, в связи с чем региональная киносеть присоединяется к теплым словам и поздравлениям в адрес прекрасных дам и дарит своим многочисленным зрителям «Счастье в конверте».

В этом фильме зритель услышит три истории про настоящих людей. Каждая из новелл поднимает вопросы, связанные с самыми дорогим, что есть в жизни человека - это дружба, семья, дети. Это кино, о котором хочется говорить, рассказывать. Кино, которое хочется смотреть и пересматривать. Кино важное, доброе, светлое, душевное, настоящее. Кино, которое нужно сегодня.

В пункте кинопроката областной ТКД сообщили, что специальные киносеансы фильма для всей семьи пройдут на следующих площадках:

1) Культура и досуг г. Невель (Невель, ул.Ленина д.7)

2) МБУК ОРЦК (г. Опочка, ул. Калинина, д.2а)

3) ДК Юбилейный (г.Остров. Ул.25 Октября, д.23)

4) МБУК ДРКЦ (г. Дно, ул.Ленина д.19)

5) Культурно-досуговый центр г. Пушкинские горы (Пушкинские Горы, ул. Садовая д.1)

6) МБУК Печорский районный центр культуры (Печоры, улица Свободы, дом 29).

На некоторых площадках уже открыта предварительная продажа билетов с сегодняшнего дня, 5 марта. Кроме того, проходят акции «Подари билет маме», некоторые крупные организации уже собираются подарить женской половине коллектива билеты на этот фильм.

Дополнительная информация по коллективным заявкам и билеты в кассах районных центров культуры.

Отзывы зрителей о фильме:

«Я с удовольствием посмотрю этот фильм со своими родителями. Я знаю, что им очень понравится, что они оценят. Очень хочу, чтобы посмотрел и сын. Молодое поколение обязательно должно смотреть такие истории, чтобы на первом плане были именно те истины, которые составляют основу жизни…»

«Этот фильм можно сравнить с бабушкиными сказками. С первых же кадров тебя словно укрывает мягким одеялом, а на душе становится уютно и тепло…»

«Это фильм для тех, кто нуждается в налаживании отношений с родителями. Каждый из нас найдет параллели со своей жизнью и найдет ответы на вопросы, которые давно мучили...»

«Фильм окутан теплом, его невозможно смотреть без слез, поэтому я до сих пор под впечатлением. Я бы хотела, чтобы этот фильм посмотрели жители всей нашей огромной родины и соотечественники за рубежом, чтобы они вспомнили, что именно мы, русские, отличаемся душевностью и теплотой, которую мы проносим через всю нашу жизнь…»

«На этот фильм надо идти всей семьей! Здесь столько вещей, о которых ты задумываешься! Это невероятно! Фильм надо обязательно смотреть всем!»

«Я проплакала весь фильм. Фильм словно очищает тебя... Я давно такого не испытывала...»

Напомним, что Театрально-концертная дирекция Псковской области оказывает услуги по организации проведения кинотеатральных показов в районных центрах области.

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