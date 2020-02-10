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Кинозалы Псковской области закрывают на карантин

Кинозалы, как и другие учреждения культуры в районах Псковской области, закроют с 16 марта на карантин из-за ситуации с коронавирусом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил заведующий пунктом кинопроката Театрально-концертной дирекции региона Евгений Левкович.

По его словам, с сегодняшнего дня в Псковской области в муниципалитетах кинотеатры приостановят прокат фильмов из-за профилактики возникновения и распространения коронавирусной инфекции.

Руководство кинозалов приносит извинения зрителям за вынужденные неудобства, вызванные изменением в работе учреждений.

Вместе с тем, как отметили в дирекции, все запланированные и отрекламированные проекты обязательно выйдут на большие экраны кинозалов региональной киносети. То есть все стартовые премьеры запланированных проектов не отменяются, а лишь сдвигаются.

«С пониманием относимся к распоряжению губернатора о запрете проведения на территории области массовых мероприятий, в том числе культурных и развлекательных. считаем целесообразным решение кинозалов уйти на карантин с 16 марта, - подчеркнул Евгений Левкович. - Региональная киносеть не поддается панике, но, учитывая, как складывается ситуация во всем мире, мы предлагаем всем соблюдать необходимые меры профилактики и безопасности. Здоровье и благополучие зрителей и сотрудников кинозалов всегда в приоритете».

Также в пункте кинопроката областной ТКД отметили, что ряд проектов могут менять прокатный график. Решение принимают дистрибьюторы и правообладатели, в первую очередь в связи с информацией о том, что европейские страны вслед за Китаем стали закрывать кинотеатры. Имеет место перенос мировой премьеры, а соответственно и всероссийской. Так, уже даты сменили такие потенциально кассовые зарубежные фильмы как «Кролик Питер 2», «Мулан», «Тихое место 2», «Форсаж 9» и другие.