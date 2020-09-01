Сцена / Кинозал

Акция «Великое кино Великой страны» пройдет в Псковской области 2 сентября

Учреждения культуры Псковской области примут участие в акции «Великое кино Великой страны». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Кадр из фильма «Судьба человека»

В рамках акции 2 сентября в районных кинозалах и культурно-досуговых учреждениях области зрителям покажут драму Сергея Бондарчука «Судьба человека» и документальную ленту «Простые главные слова» Сергея Майорова. Всего задействовано 14 площадок: Псков, Великие Луки, Невель, Опочка, Остров, Дно, Пушкинские Горы, Печоры, Новосокольники, Себеж, а также Бежаницы, Новоржев и Порхов.

Акция в Пскове состоится 2 сентября в 15:00 в медиа-холле Театрально-концертной дирекции (улица Пушкина, 13). Пригласительные доступны в кассе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

При посещении публичных мест необходимо использовать защитную маску.