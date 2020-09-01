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Псковский Центр поддержки кинематографии приглашает к сотрудничеству

Центр поддержки кинематографии, созданный на базе Театрально-концертной дирекции, продолжает прием заявок от кинокомпаний, которые снимали фильмы на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

На основании конкурсного отбора по решению комиссии кинопроизводителям будет возвращаться часть затрат на производство фильмов, это будет сделано путем предоставления субсидий из областного бюджета.

Напомним, администрация региона в мае 2019 года подписала соглашение, согласно которому на базе Театрально-концертной дирекции создан Центр поддержки кинематографии. Он получил все полномочия по государственной поддержке киностудий, действующих на территории региона.

Псковская область входит в число российских регионов с системой рибейтов в кино. По этой системе часть затрат, потраченных киностудиями на съемки, возвращается из бюджета регионов, на территории которых они проводились.

Вся необходимая информация размещена на официальном сайте Театрально-концертной дирекции здесь.