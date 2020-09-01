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Фильм «Шум» с участием псковского артиста покажут на Московском кинофестивале

Фильм «Шум», в котором артист Псковского драмтеатра Камиль Хардин снялся в одной из главных ролей, покажут 3 октября на 42-м Московском международном кинофестивале. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил сам актер.

Картина выпускницы Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Даниэллы Рыбакьян «Шум» вошла во внеконкурсную программу Московского международного кинофестиваля, сообщал ранее «Росбалт».

«Шум» покажут в первом зале кинотеатра «Каро 11 Октябрь», начало в 23.00.

«.. Илья, 20-летний талантливый рэпер, приезжает в большой город, чтобы победить на баттле. Он сразу же входит в ряд топовых баттлеров, покорив публику искренностью и волей к победе. Ему пророчат успешное будущее. Но Илья встречает первую любовь - простую девушку, которая, оказывается, втянута в криминальный бизнес самых влиятельных людей города», - говорится в анонсе.

Основными локациями для съемок «Шума» стали петербургские дворы, улицы, а также специально построенный клуб, в котором в фильме встречаются музыканты. После премьеры в Москве создатели собираются начать переговоры с прокатчиками, чтобы выпустить ленту на большие экраны.

Камиль Хардин родился 9 марта 1994 года, выпускник Казанского университета культуры и искусств. С 2012 года играл в Русском драматическом театре «Мастеровые», г. Набережные Челны, а с 2014 года - в составе труппы Псковского драмтеатра. На его счету более 20 ролей в таких спектаклях как «Скупой», «Четыре картины любви», «Граф Нулин», «Роберто Зукко», «Безумный день, или женитьба Фигаро», «Клинический случай», «Старик», «Пиковая дама», «Ревизор», «Отелло», «Каштанка», «Жанна», «Село Степанчиково и его обитатели».