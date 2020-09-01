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«Шарф ей в рот»: Камиль Хардин рассказал о получении роли в фильме «Шум»

3 октября на 42-м Московском международном кинофестивале представят фильм «Шум», в котором одну из главных ролей исполнил актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Камиль Хардин. В беседе с корреспондентом Псковской Ленте Новостей артист рассказал, как именно он смог получить роль в этом фильме.

Камиль Хардин

- Камиль, расскажи, каким образом удалось получить роль в фильме Даниэллы Рыбакьян?

- На первой встрече я не понравился режиссеру, потому что пришел в розовом худи, фенечках. А претендовал я на роль брата главной героини, который работает в доках, занимается продажей наркотиков и втягивает в это сестру. Очень жесткий. Соответственно, первый раз не прокатило. Но затем кастинг-директор пришел на спектакль «Ревизор», который показывали в Пскове. Она увидела, что я могу сделать то, что нужно для роли, и добилась от режиссера вторых проб, уже с актрисой. И я шел на пробы второй раз, зная, что режиссер не очень хотел смотреть на мою актерскую игру.

Но мы встретились. А в тот момент я плохо себя чувствовал, был не в настроении. С актрисой сделали тренинг с репликами из фильма, действиями. Мне сказали, что я должен отдать ей шарф, а она - отдать обратно. Информацию я принял. В итоге в процессе тренинга работал с актрисой жестко. Вплоть до того, что прижимал ее за шею к стене и засовывал насильно этот шарф ей в рот. Я, конечно, извинялся перед своей коллегой. Она говорила, что понимает это, и для нее, как для девушки, это было очень неожиданно и жестко.

- Это, действительно, жестко. Неужели с ее стороны не было никаких обид?

- Нет-нет! Она как актриса понимает, что я работаю исключительно по роли. А как девушке, конечно, ей было неприятно. У меня есть задача - я ее выполнил. Мне сказали жестко - я делал жестко.

Потом выяснилось, что она - моя ровесница и мы из одного города. Такой вот удивительный факт.

Так вот, через 40 минут после моего ухода мне позвонил кастинг-директор и спросил: «Ты что сделал?». Оказалось, что режиссер искала актера на эту роль два месяца, и на меня вообще не рассчитывала. Сразу после моего ухода режиссер объявила, что утверждает меня на роль.

И, как оказалось, актриса плакала после моего ухода. Настолько ее впечатлила и убедила моя агрессия.

- Съемки шли параллельно другим проектам?

- Да, в том году параллельно у меня был проект в Молдавии. График доходил до того, что мы снимали ночную сцену в Питере, где-то с 18.00 до 3.00 должны были успеть снять четыре сцены. В ночной сцене мне дают пощечину - несколько, понятное дело, дублей. Их было очень много. Потом я на такси ехал в Пулково, откуда летел в Молдавию. Там у меня сразу другая ночная смена, в которой румынский актер, играющий роль моего отца, дает мне пощечину. В этой деревне у меня поднимается давление, все-таки двое суток без сна, идет кровь из двух ноздрей. Затем в 5.00 на самолет, лечу в Питер, еду в Псков и играю в спектакле «Жанна», в котором мне тоже дают пощечину.

- Пощечины в режиме нон-стоп!

- Да! И мне вкололи четыре укола. Отсутствие сна, плюс перелеты... Именно так мне запомнился проект «Шум» почему-то.

- Кстати, легко была играть роль продавца наркотиков?

- Несложно, хоть и я не взаимодействовал с этой «сферой». Но фантазию включить было несложно. Сейчас куча фильмов, сериалов и YouTube, которые дадут все необходимое для наблюдения.

- Примешь личное участие в фестивале?

- Конечно, завтра утром еду в Москву. В 23.00 будем смотреть фильм. Едут режиссер, продюсер и пять артистов - главных героев.

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Михаил Синев