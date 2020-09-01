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Дмитрий Месхиев приступил к монтажу фильма «Хорошие девочки попадают в рай»

Кинорежиссер, худрук Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев приступил к монтажу своего нового фильма «Хорошие девочки попадают в рай». Об этом он сообщил в интервью «Российской газете».

Фото: личный архив Дмитрия Месхиева

«Приступили к монтажу. Думаю, к весне он будет готов. Полнометражный фильм. Сценарий я написал весной во время самоизоляции. Это современное петербургское кино. Про город, его людей, про молодежь и не только. Снимали принципиально и концептуально в Петербурге на Васильевском острове, от начала до конца, в разных локациях, интерьерах, на разной натуре: есть новостройки и красивые знаковые места», - рассказал кинорежиссер.

Отвечая на вопрос, о чем фильм, Дмитрий Месхиев отметил, что «это некий путь, который проходит главный герой, и события, которые происходят с ним». «Кино состоит из нескольких разных частей, но это не новеллы. Там все время меняются жанры, всего понемногу: комедия, мелодрама, человеческая драма и психологическое кино, есть приключения, - сообщил он и также признался, что именно это кино снимал с большой радостью. - Очень хотел сделать эту картину, совсем новое для меня кино - по жанрам, пластике, манере».

Главные роли исполняют Алесь Снопковский из Санкт-Петербургского Большого театра кукол и заслуженная артистка России, уроженка Пскова Юлия Пересильд, которая сыграла свою первую роль в сериале Дмитрия Месхиева «Принцесса и нищий» в 2004 году, еще будучи студенткой ГИТИСа. Также в фильме «Хорошие девочки попадают в рай» задействованы артисты Псковского театра драмы.