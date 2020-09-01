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Новый фильм Дмитрия Месхиева на широкий экран не выйдет

13.11.2020 15:13|ПсковКомментариев: 0

Новый фильм Дмитрия Месхиева «Хорошие девочки попадают в рай» на широкий экран не выйдет. Об этом кинорежиссер, худрук Псковского драмтеатра сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Скорее всего, это кино не выйдет на широкий экран. Скорее всего, оно для интернет-платформ. Потому что люди там разговаривают так, как разговаривают в жизни, - пояснил гость студии, намекнув на использование ненормативной лексики. - Возможно, мы получим какой-то ограниченный кинопрокат, но это маловероятно».

Дмитрий Месхиев пояснил, что и он, и продюсер с кинокомпанией были готовы к такому развитию событий. «Мы прекрасно понимали, что это большой риск, что фильм может и не выйти в кинопрокат, и мы пошли на сложные условия маленького финансиования. Полгода готовили эту картину, чтоб стремительно ее снять, так как был очень маленький бюджет», - рассказал кинорежиссер.

Наряду с этим он подчеркнул, что «Хорошие девочки попадают в рай» - «это не треш, а достаточно серьезная картина». «Просто мы старались сделать так, чтоб это было реалистично», - заключил он.

Монтаж кинокартины практически закончен. Основная работа над фильмом завершится в марте.

Напомним, сценарий к фильму Дмитрий Месхиев написал весной во время самоизоляции. Съемки проходили в Санкт-Петербурге. Главные роли исполняют Алесь Снопковский из Санкт-Петербургского Большого театра кукол и заслуженная артистка России, уроженка Пскова Юлия Пересильд. Также в фильме «Хорошие девочки попадают в рай» задействованы артисты Псковского театра драмы.

Теги: #кино #эхо москвы в пскове
Источник: Псковская Лента Новостей
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