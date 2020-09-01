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Сцена / Кинозал

50-летие выхода фильма «Андрей Рублев» в прокат планируют отметить в Псковской области

21.01.2021 15:41|ПсковКомментариев: 0

50-летие выхода фильма Тарковского «Андрей Рублев» на экраны Советского Союза планируют отметить в Псковской области. К этому событию будет приурочен мини-фестиваль, сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заслуженный деятель искусств, художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев.

Провести его предполагается ближе к осени. «В этом году исполняется 50 лет с момента выхода фильма "Андрей Рублев" на экраны Советского Союза. Поскольку кинокартина снималась в Пскове, Изборске и Печорах, и это знаковые для этой картины места, мы хотим получить минимальный бюджет, чтобы показать фильм, сделать несколько выставок», - поделился планами Дмитрий Месхиев. В том числе планируется сделать выставку фотографий архитектора, реставратора, фотохудожника Бориса Скобельцына, сделанных им во время съемок «Андрея Рублева».

Также есть идея пригласить на мини-фестиваль ныне живущих артистов, снимавшихся в фильме, провести лекции по теме православия в кино, в том числе в советском. «"Андрей Рублев" — беспрецедентная картина. Она о православии, но сделана в советское время. Сделана Тарковским интуитивно, потому что тогда он не был верующим человеком, но многое понимал и чувствовал», - отметил гость студии.

Напомним, кинодрама «Андрей Рублев» снята Андреем Тарковским в 1966 году. В 1967 году состоялась ограниченная премьера. Фильм вызвал у кинематографического начальства смешанные чувства. Авторов обвинили в пропаганде насилия и жестокости. Фильм был перемонтирован и сокращен. В ограниченный прокат он вышел в 1971 году. По-настоящему широкая премьера восстановленного фильма состоялась в 1987 году.

Теги: #кино #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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