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Специальный показ фильма «Июльский дождь» пройдет в Пскове

Специальный показ фильма Марлена Хуциева «Июльский дождь» пройдет в киноклубе «Молоко и Сено» Псковского театра драмы при поддержке проекта «Синематека Искусство Кино» 23 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Действие кинокартины происходит в Москве во второй половине 60-х годов. Фильм запечатлел жизнь, интересы, ежедневные заботы, волнения интеллигенции времен оттепели. Героям Лене (Евгения Уралова) и Володе (Александр Белявский) около 30 — это время пересмотра своих взглядов, время, когда узнаешь себя чуть лучше и понимаешь о своих мечтах чуть больше. В начале фильма влюбленные собираются пожениться, но потом в сознании девушки что-то меняется, и она задумывается, а нужно ли делать этот шаг.

Скромный и неброский «Июльский дождь» — один из самых важных и лучших советских фильмов. Ему удалось, с одной стороны, точно уловить дух своего оттепельного, «нововолновского» времени, тишиной и молчанием передавая привет Антониони, а с другой — навсегда вписать в вечность эту живую и широкую Москву, эти разговоры на кухне, песни под гитару, утренние пустые троллейбусы и, главное, этих людей — растерянных, сомневающихся, чутких.

Показ фильма «Июльский дождь» пройдет 23 мая в 18:00 в Новом зале театра. Билеты можно купить в кассе или на сайте театра.

Проект «Синематека Искусство Кино» – это цикл кинопоказов, организованных журналом «Искусство Кино». Цель проекта – возвращение любителей авторского кинематографа к дискуссиям и просмотру в кинозале. Киноклуб «Молоко и Сено» Псковского театра драмы заручился поддержкой проекта и приглашает зрителей на показы фильмов.

Также в киноклубе в ближайшие дни состоится встреча с мультипликатором Сашей Свирским: он станет гостем «Молока и Сена» 21 мая, а 22 мая пройдет кинопоказ лучших его работ. Вход будет свободным.