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Псковичи смогут выбрать финальную песню на концерте «Пикника» 27 октября

«Пикник» предложит псковичам выбрать финальную песню, которую они исполнят 27 октября в Пскове в рамках тура «Левитация». Об этом говорится на официальном сайте коллектива.

«Если вы собираетесь на концерт, открывайте анонс вашего города на сайте «Пикника» и жмите кнопку «Я пойду». Чтобы выбрать песню, откройте встречу в ВК и проголосуйте. Пожелания жителей города, где состоится концерт, будут учитываться в первую очередь. Если вы приехали на концерт из другого города, оставьте в комментах к голосованию фото вашего билета и ваш голос тоже будет засчитан», - говорится на сайте.

Прием пожеланий завершается в полночь перед каждым концертом.

«В случае наводнений, землетрясений, опозданий на уходящий поезд и прочих форс-мажоров группа может перепутать песни и от волнения исполнить что-то другое. Это жизнь и мы рады, что вы это понимаете», - уточняют участники «Пикника».

Добавим, что концерт «Пикника» в Пскове будет состоять из двух отделений. В первом, среди прочих, в новом прочтении прозвучат «Театр абсурда», «Нет берегов», «Кукла из папье-маше» и «Лакомо и ломко». Во втором отделении половина времени будет отдана «визитным карточкам» группы: «У шамана три руки», «Фиолетово-черный», «Египтянин», «Из мышеловки», «Говорит и показывает» и др.

Визуальный ряд концерта будет дополнен новой одеждой сцены и специально созданными декорациями. «Благодаря новым технологиям и мастерству актеров создается концептуальный видео-арт, где стирая границу вымышленного мира, воплощённые образы выходят за пределы экранного пространства», - заверяют организаторы.

Добавим, что концерт группы «Пикник» состоится в Пскове в концертном зале «Супер» 27 октября. Начало в 18:00.

Заказ билетов по тел.: 8 (911) 397-74-46, (8112) 66-99-94.