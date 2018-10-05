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Сцена / Концерты

Музыка жизни: цветами и овациями благодарили псковичи прославленный оркестр Musica viva за необыкновенный концерт

15.10.2018 08:25|ПсковКомментариев: 1

Никакой дирижерской палочки! Симфонический камерный оркестр с необычным названием «Musica Viva» подчиняется редкому взмаху руки, взгляду, повороту головы, корпуса или смычка человека в строгом черном костюме. Это - всемирно известный музыкант Александр Рудин. Во время выступления в псковском БКЗ филармонии он сменяет несколько амплуа: в Первом концерте для виолончели с оркестром Гайдна - великолепный виолончелист, в Четвертом концерте Бетховена - виртуозный пианист и в Квартете №2 Антона Аренского - прекрасный дирижер.

Оркестр повинуется художественному руководителю как нечто целое: на сцене, по сути, не коллектив музыкантов, а единый организм, в котором бьется общий пульс - пульс Musica Viva.

***

«Мы рады приехать в Псков впервые за 40 лет существования оркестра, - отметили музыканты, приветствуя зрителей, собравшихся вчера вечером в главном концертном зале города. - Приятно, что собралась такая разная публика - много молодежи, юных слушателей, опытных людей. Сегодня мы будем слушать замечательную музыку, которая в полной мере представит вам возможности оркестра».

Оркестр, который занимает совершенно особое место в музыкальной жизни России, действительно, подарил псковичам необычную программу. С одной стороны, гармоничная высокая классика, с другой - первые аккорды романтизма и, наконец, музыкальные искания и осмысление русской классики периода слома XIX-XX веков. Сочетание шедевров, известных всем и каждому, с музыкой, которая по каким-либо причинам чрезвычайно редко исполняется на широкой сцене, - это своего рода творческое кредо оркестра Musica Viva.

Первым в программе прозвучал Гайдн - прозрачная, гармоничная по звучанию и композиции классика. Александр Рудин неоднократно признавался в своих интервью, что Гайдн - один из его любимых композиторов. Как отмечают музыковеды, никто так много и так хорошо не играет этого венского классика, как Рудин со своим оркестром. Эта любовь, трепетное отношение к музыке чувствовалось в каждом звуке концерта. Первая часть - дышащая оптимизмом, светлая, жизнеутверждающая, вторая - неспешная, как струение реки по затейливому руслу (вода то теряется в зелени тихих берегов, то внезапно заливает все пространство своим многоводным шумом). Третья часть - торжество жизни, фейерверк радости бытия, в котором есть место и черным, и белым полосам.

Концерт №4 Бетховена - «один из самых романтичных  и прекрасных в мире музыкальной литературы». Так определила следующее произведение конферансье. Концерт стал премьерой не только для псковичей, но и для самих музыкантов: произведение, обычно исполняемое большими симфоническими коллективами, с ударными и духовыми, прозвучало в версии для фортепиано и камерного оркестра. Это музыкальное решение, несомненно, «повысило градус» романтизма Бетховена, что пришлось по вкусу слушателям, разразившимся аплодисментами и криками «Браво!» после финальных аккордов. Особенно поразила воображение вторая часть Концерта, в которой, по замыслу композитора, человек предстает перед высшим судом и отвечает на вопросы Бога то с мольбой, то с надеждой, то с отчаянием - эти интонации прекрасно «прочитывались» в диалоге рояля и оркестра.

Последним в концерте прозвучал Антон Аренский - композитор, ныне почти забытый (собственно, это предрекал ему еще Римский-Корсаков в позапрошлом веке). Судя по реакции псковичей, забытый незаслуженно: затаив дыхание, публика вслушивалась в вариации, сочиненные Аренским на тему «Был у Христа-младенца сад» из цикла «Детские песни» Чайковского. Музыка была написана в год смерти великого русского композитора, которого Аренский считал своим учителем. Гости филармонии услышали талантливую музыкальную интерпретацию в прекрасном исполнении Musica Viva, который оживил голос композитора трагической судьбы.

***

Псковичам посчастливилось: на полтора часа они погрузились в бесконечный океан музыкальных форм и смыслов. «Для меня самая ценная музыка - которая заставляет испытывать чувство печали. Человек с концерта должен уходить со светлой грустью», - говорил в одном из своих интервью маэстро Александр Рудин. В Псковском БКЗ так и получилось, с той единственной разницей, что грусть непостижимым образом переплелась с радостью от встречи с настоящим искусством и мастерством!

Концерт знаменитого коллектива прошел в БКЗ в рамках проекта «Всероссийские филармонические сезоны». Благодаря беспрецедентным по масштабу гастрольным турам, которые проходят при поддержке Министерства культуры РФ, слушатели всей России - от Калининграда и Мурманска до Владивостока и Магадана - могут соприкоснуться с искусством выдающихся музыкантов: Владимира Федосеева, Юрия Симонова, Владимира Спивакова, Юрия Башмета, Михаила Плетнева, Владимира Юровского.

Теги: #концерт #БКЗ #Всероссийские филармонические сезоны #Musica Viva #Александр Рудин
Источник: Псковская Лента Новостей
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