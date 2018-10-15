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Будущие актеры Псковского театра приглашают на шоу звезд мировой эстрады или зажигательный концерт «Ой!»

30 октября в 19.00 на малой сцене Псковского драмтеатра пройдет необычный концерт с лаконичным и звонким названием «Ой!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, в его основе - дипломный проект студентов актёрского курса Российского Государственного института сценических искусств в Санкт-Петербурге (РГИСИ). Студенты этого курса проходят обучение на базе псковского театра.

Великолепные костюмы и пластика никого не оставят равнодушным, сцена наполнится узнаваемыми образами звезд разных лет, как российской эстрады (Ольга Воронец, Елена Ваенга, Рома Зверь, Сергей Шнуров, и другие), так и зарубежными (Шер, Анна Герман, Эми Уайнхаус, Монсерат Кабалье, Сезария Эвора, Бритни Спирс, Рианна), которые поднимут зрителям настроение. Это будет яркий, юмористический праздник.

Концерт «Ой!» поставлен в жанре синхробуффонады, требующей от исполнителей владения голосом, пластикой тела, мгновенными реакциями и перевоплощениями. Синхробуффонада - это утрированная манера исполнения, но больше музыкальная и танцевально-хореографическая.

Для студентов это опыт публичного выступления и важный этап в овладении актерским мастерством. С успехом этот концерт прошел мае и вызвал много положительных откликов, и мы решили его повторить. Зрители увидят 25 номеров и смогут оценить уровень профессиональной подготовки будущих актеров псковской сцены. А также, наблюдать за их профессиональным ростом и развитием во время таких публичных выступлений.

Руководитель курса - народный артист РФ Игорь Волков; преподаватели актерского мастерства - заслуженный артист РФ Сергей Попков, заслуженная артистка РФ Надежда Чепайкина.

Телефон кассы 72-80-22

Для зрителей 12+.