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27 октября ВИА «Поющие гитары» выступит в Псковской областной филармонии

27 октября ВИА «Поющие гитары» выступит на сцене Большого концертного зала Псковской областной филармонии.

Знаете ли вы, что именно «Поющие гитары» в 1966 году совершили революцию на советской эстраде, став первым в СССР ВИА – вокально-инструментальным ансамблем? До них на сцене было чёткое разделение труда, а они, впитав все лучшее из западной музыки, взяли в руки инструменты, встали к микрофонам и запели.

Знаете ли вы, что первую советскую электрогитару в СССР сделал руководитель ВИА «Поющие гитары» Анатолий Васильев и вышел с ней к публике? Необычный звук этого инструмента стал визитной карточкой коллектива.

И, наконец, известно ли вам, что мелодия «Цыганочки» в знаменитом фильме Глеба Панфилова «Начало» – это аранжировка и исполнение Анатолия Васильева на той самой самодельной электрогитаре?

Анатолий Васильев, Евгений Броневицкий, Лев Вильдавский и Сергей Лавровский - это первый состав ВИА «Поющие гитары», стали исполнять инструментальную музыку, песни советских композиторов, западные шлягеры. Золотые хиты ансамбля: «Люди встречаются», «Толстый Карлсон», «Cиний иней», «Неприметная красота», «Если выйдешь ты мне навстречу», «Воскресенье» обеспечили невероятную популярность ансамбля по всей стране, а песни Юрия Антонова «Для меня нет тебя прекрасней» и Анатолия Васильева «Сумерки» стали абсолютными рекордсменами по исполняемости в СССР в 70-е годы.

В ВИА «Поющие гитары» начинался путь талантливых музыкантов и исполнителей Юрия Антонова, Альберта Асадуллина, Ирины Понаровской, Григория Клеймица, Альгирдаса Паулавичуса. В 1975 году коллектив вновь стал открывать новые горизонты – поставил первую в стране зонг-оперу «Орфей и Эвридика» на музыку Александра Журбина, которая стала, можно сказать, еще одной визитной карточкой Ленинграда: специально на эту постановку приезжали люди со всех концов страны и из-за рубежа.

Интерес к старым и новым песням ВИА «Поющие гитары», который стоит на пороге своего золотого юбилея, по-прежнему не ослабевает. Надо особо отметить, что коллектив играет только «живые» сольные концерты и принципиально не использует фонограмму.

Как и 49 лет назад, музыканты радуют зрителя не только старыми, но и новыми хитами, которые воспринимаются публикой на «ура!».

ВИА «Поющие гитары» - это не только возвращение в молодость, но еще и качественное выступление в лучших традициях вокально-инструментального жанра, это музыка для любого возраста!

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