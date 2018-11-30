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Ансамбль «Солнышко» покажет сегодня «Ганзейский» новогодний концерт

Концерт образцового детского коллектива «Хореографический ансамбль «Солнышко» состоится сегодня, 23 декабря, в 18:00 на сцене Большого концертного зала Псковской областной филармонии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, ансамбль представит новогодний концерт под названием «Все флаги в гости будут к нам», посвященный 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени, которые состоятся в Пскове 27-30 июня 2019 года.

«Тематика выбрана не случайно. Коллектив готовится к празднованию Ганзейских дней. Ребята гордятся, что Псков, их родной город, будет принимать у себя гостей, и сами не хотят остаться в стороне, показав наши обычаи и традиции и воплотив их в танце», - отметили представители коллектива.

Образцовый детский коллектив «Хореографический ансамбль «Солнышко» известен не только в Пскове, но и в других городах России, а также за рубежом. В 2017 году он отметил свое 35-летие. «Своим обаянием, своей изюминкой, благодаря своему труду и мастерству педагогов ребята из «Солнышка» завоевали множество наград», - сообщают организаторы концерта.