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Известный стендап-комик выступит в Пскове

20 апреля на сцене БКЗ Псковской областной филармонии выступит известный стендап-комик Слава Комиссаренко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филармонии.

Комик из Беларуси добился невероятной узнаваемости на российской эстраде. Он прошел школу «Смеха без правил», «Убойной лиги», «Comedy Баттл», сатирической новостной телепередачи «Бункер News». Его юмористический арсенал неисчерпаем, и каждая программа уникальна.

Также в этот вечер выступит Андрей Колмачевский, который, будучи капитаном команды «Два капитана 1955» в первом сезоне «Лиги Смеха» на канале 1+1, привёл её к победе. Андрей - обладатель гран-при первого фестиваля стендапа в Украине «Independent Stand Up Festival - 2015», резидент «Стендап-шоу» на «Новом канале», победитель первого и второго дня стендап-соревнований в рамках фестиваля «Небо». У него очень интеллектуальный литературный юмор, что делает каждое его выступление ярким и запоминающимся.

Начало концерта в 19.00. Стоимость билетов от 800 до 3 000 рублей. Купить билеты можно на сайте филармонии.

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