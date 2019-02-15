Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Программа Пушкинского фестиваля
Ревизор из Телеграма
Мариинка: впервые в Пскове
Оксана Федорова выступит в Пскове
Musica Viva: Музыка жизни
Подонки в лакшери
Есть билет на балет!
Децл «Морфия»
Приглашают в «Гвозди»
Абонементы на любой вкус
К вопросу о голой заднице
ещё Концерты 15.02.2019 09:460 Детский концерт с песочной анимацией «Сказки Пушкина» покажут в БКЗ филармонии 26.02.2019 12:530 На юбилейный концерт приглашает псковичей детский духовой оркестр «Геликон» 24.02.2019 14:2727 Известный стендап-комик выступит в Пскове 15.02.2019 14:233 Александр Роор и оркестр «Геликон»: 15 лет под управлением любви 15.02.2019 09:460 Детский концерт с песочной анимацией «Сказки Пушкина» покажут в БКЗ филармонии 12.02.2019 15:105 Сольный концерт Тамары Гвердцители состоится 26 апреля в Пскове
Сцена / Концерты

На юбилейный концерт приглашает псковичей детский духовой оркестр «Геликон»

26.02.2019 12:53|ПсковКомментариев: 0

13 марта в 19.00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится концерт лауреата всероссийских конкурсов «Будущее России» и «Созвездие» в Москве, обладателя Гран-при III Всероссийского конкурса детских и юношеских оркестров, духового оркестра «Геликон» Псковского детского дома, которому в этом году исполнилось 15 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции. 

Художественный руководитель оркестра, заслуженный работник культуры России, Почетный гражданин города Пскова Александр Роор отметил, что за годы деятельности оркестра «Геликон» в нем занимались музыкой более 100 детей.

«Для многих ребят музыка оставила неизгладимый след в жизни. Около полутора десятка моих воспитанников окончили музыкальную школу №1, 11 человек поступили в музыкальное училище. Наш «геликоновец» Алексей Васильев в настоящее время учится в Петрозаводской консерватории, на следующий год собирается поступать в Санкт-Петербургскую консерваторию еще один талантливый трубач Никита Орлов. Шестеро сейчас служат по контракту в псковских военных оркестрах. Еще шесть человек окончили другие вузы», - сообщил Александр Роор.

Отметим, что все эти годы оркестр «Геликон» псковского детского дома достойно, на профессиональном музыкальном уровне, представлял наш город на различных конкурсах и фестивалях, в том числе и за пределами нашей страны. На юбилейном концерте соберутся выпускники оркестра, а также поклонники и друзья коллектива. Программа оркестра так и называется – «Нам 15 лет».

В программе принимают участие солисты оркестра: Павел Поздеев, Никита Истомин, Никита Орлов, Василиса Васильева, Анна Роор, Станислав Рыжиков, Алексей Негин, Аркадий Галковский.

Отметим, что все собранные от концерта деньги будут перечислены на счет Псковского детского дома. Стоимость билетов: 200 рублей

Теги: #концерт #Геликон #ТКД #музыка
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
26.02.2019, 12:530 На юбилейный концерт приглашает псковичей детский духовой оркестр «Геликон» 26.02.2019, 08:591 Псковский драмтеатр покажет спектакль «Гробница малыша Тутанхамона» в рамках Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв» 24.02.2019, 14:2727 Известный стендап-комик выступит в Пскове 24.02.2019, 10:4611 Арт-директор псковского драмтеатра Андрей Пронин сегодня станет театральным кассиром
23.02.2019, 15:502 Псковичи смогут сегодня посмотреть и обсудить спектакль «Жанна» с драматургом Ярославой Пулинович 22.02.2019, 16:5210 Фильм о Великой Отечественной войне планирует снять Дмитрий Месхиев 22.02.2019, 15:4114 Псковский драмтеатр собирается снова выйти на улицу 22.02.2019, 14:2814 Псковский драмтеатр переключился на постановку комедий
22.02.2019, 14:006 Большой удачей считает Дмитрий Месхиев приход Сергея Чехова на должность ведущего режиссера Псковского драмтеатра 22.02.2019, 13:5910 Дмитрий Месхиев: XXVI Пушкинский театральный фестиваль мы сделали неплохим 22.02.2019, 13:1328 Дмитрий Месхиев: Уходить надо тогда, когда ты понимаешь, что все, что ты сделал, не сгорит 21.02.2019, 17:358 На фоне Пушкина. Часть вторая
21.02.2019, 14:361 Выставка Любови Желтышевой «Время созерцать» откроется в галерее «Цех» 21.02.2019, 13:1313 Арт-директор псковского драмтеатра Андрей Пронин 24 февраля станет театральным кассиром 21.02.2019, 13:080 Из-за холода организаторы Фестиваля русской музыки в этом году откажутся от акции «Музыка для всех» 21.02.2019, 13:052 Псковский драмтеатр отменяет показ спектакля «Год Жирафа»
21.02.2019, 12:461 Важной датой в календаре событийного туризма региона назвала Фестиваль русской музыки Елизавета Барышникова 21.02.2019, 12:230 Выставка живописи юной художницы-балерины пройдет в Пскове в рамках Фестиваля русской музыки 21.02.2019, 12:200 Такое пропускать нельзя: организаторы Фестиваля русской музыки посоветовали псковичам поторопиться с приобретением билетов 21.02.2019, 12:170 Лучший симфонический оркестр страны впервые прозвучит на псковской сцене в рамках Фестиваля русской музыки
21.02.2019, 12:0714 Мы гордимся программой 45-го Фестиваля русской музыки - Елизавета Барышникова 18.02.2019, 20:4715 Андрей Пронин: Я буду рад, если главным режиссером Псковского драмтеатра станет Сергей Чехов 18.02.2019, 19:598 Около 5 тысяч псковичей посетили спектакли, мастер-классы и выставки 26-го Пушкинского театрального фестиваля 18.02.2019, 17:312 Автор пьесы «Жанна», вошедшей в репертуар Псковского драмтеатра, встретится с псковичами 23 февраля
18.02.2019, 17:070 Спектакль псковского драмтеатра «Год жирафа» примет участие в фестивале кукольных и синтетических театров «КукArt» 18.02.2019, 16:392 Псковский драмтеатр сыграет «Ревизора» в Великих Луках 18.02.2019, 16:2718 На фоне Пушкина 17.02.2019, 12:4215 В Пскове завершается Пушкинский театральный фестиваль
16.02.2019, 12:0015 И Шарики кровавые в глазах... 15.02.2019, 15:1612 Псковичи увидят сценическое воплощение книги епископа Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые» 15.02.2019, 15:120 «Дело Луначарского» с Аллой Шендерова и Талгатом Баталовым. ВИДЕО 15.02.2019, 14:5614 Алла Шендерова: Программе Пушкинского театрального фестиваля не хватает чего-то большого
15.02.2019, 14:233 Александр Роор и оркестр «Геликон»: 15 лет под управлением любви 15.02.2019, 13:526 Спектакль «Морфий» стал для театрального критика Аллы Шендеровой открытием Пушкинского фестиваля 15.02.2019, 13:404 Выпускники псковской школы театрального блогера дебютировали в журнале «Театр» 15.02.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского»
15.02.2019, 09:460 Детский концерт с песочной анимацией «Сказки Пушкина» покажут в БКЗ филармонии 14.02.2019, 09:230 Псковская областная филармония начала продажу билетов на концерт оркестра Мариинского театра 14.02.2019, 09:0710 Децл «Морфия» 13.02.2019, 18:220 На сцене БКЗ филармонии покажут музыкальный спектакль «Красная помада»
13.02.2019, 14:252 Легендарный хор имени Пятницкого откроет Фестиваль русской музыки в Пскове 13.02.2019, 13:5920 Оксана Федорова подарит псковичам «Музыку любви» 13.02.2019, 08:361 Мне бы в небо: О чем мечтала фрекен Бок на XXVI Пушкинском театральном фестивале 12.02.2019, 15:105 Сольный концерт Тамары Гвердцители состоится 26 апреля в Пскове
12.02.2019, 12:481 У псковичей, не успевших приобрести билеты на балет «Лебединое озеро», появился шанс попасть на уникальное представление 12.02.2019, 08:272 «Подлинную историю фрекен Хильдур Бок, ровесницы века» покажут сегодня в рамках Пушкинского театрального фестиваля 11.02.2019, 23:0135 Все начинается с... скандала: Пушкинский театральный фестиваль представил псковичам необычный спектакль-перфоманс 11.02.2019, 16:505 На закрытие Фестиваля русской музыки в Псков приедет симфонический оркестр Мариинского театра
11.02.2019, 13:598 Запланированная в рамках Пушкинского театрального фестиваля лекция Алексея Бартошевича отменяется в связи с болезнью 11.02.2019, 10:119 «Мещане» фортиссимо 11.02.2019, 08:401 Три спектакля сегодня покажут зрителям Пушкинского театрального фестиваля 10.02.2019, 22:3211 Санкт-Петербургский театр на Васильевском сыграл «Мещан» на псковской сцене при аншлаге
10.02.2019, 10:445 Comedy-Пушкин: моноспектакль актера МХТ вызвал бурные споры зрителей Пушкинского театрального фестиваля 10.02.2019, 10:024 Два спектакля сегодня пройдут в Пскове в рамках Пушкинского театрального фестиваля 09.02.2019, 15:333 Выставка «Свободные элементы» открылась в галерее «Цех». ФОТО 09.02.2019, 11:049 Спектаклем «Выстрел» открылся в Пскове Пушкинский театральный фестиваль. ФОТО
08.02.2019, 19:1417 Организаторы Пушкинского театрального фестиваля рассказали про его уникальность 08.02.2019, 18:591 Приглашение на Пушкинский театральный фестиваль в Пскове для нас очень почетно - директор Казанского ТЮЗа 08.02.2019, 18:495 Организаторы Пушкинского театрального фестиваля в Пскове ответили на вопрос о возможности вручения призов и премий 08.02.2019, 18:3713 После спектаклей Пушкинского театрального фестиваля в Пскове будут организованы обсуждения со зрителями
08.02.2019, 18:188 В Пскове открывается 26-й Пушкинский театральный фестиваль 08.02.2019, 15:379 Выставка Ирины Кросс откроется в Пскове 13 февраля 08.02.2019, 08:1512 Пушкинский театральный фестиваль откроется сегодня в Пскове 06.02.2019, 20:0616 Жанна-большегруз
06.02.2019, 13:284 Два дня осталось до открытия Пушкинского театрального фестиваля 06.02.2019, 11:590 Спектакль театра кукол «Карнавал животных» покажут в Пскове 04.02.2019, 21:339 Псковские полицейские побывали  на премьере спектакля «Жанна» 04.02.2019, 16:3826 Премьера спектакля «Жанна» с аншлагом прошла в Псковском драмтеатре. ФОТО
02.02.2019, 14:4915 Произведения великих романтиков прозвучали в БКЗ в исполнении знаменитого скрипача и Псковского симфонического оркестра 01.02.2019, 16:303 Премьера двух комедийных спектаклей состоится в Псковском театре драмы в апреле 01.02.2019, 16:248 Артхаус и коммерческая драма: февральские премьеры Псковского драмтеатра рассчитаны на разного зрителя 01.02.2019, 16:153 Мы живем без героев - артисты спектакля «Жанна» поделились своим видением характеров постановки
01.02.2019, 16:0610 Мы хотим, чтобы спектакль летел, как большегруз по трассе - режиссер Михаил Заец о новой постановке Псковского театра 01.02.2019, 15:538 Режиссер: Премьерный спектакль Пушкинского драмтеатра докажет, что искусство есть одержимость 01.02.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» с арт-директором Псковского драмтеатра Андреем Прониным 31.01.2019, 16:000 Лекция «Пушкин в зарубежных экранизациях» пройдет в Псковском драмтеатре
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru