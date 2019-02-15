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На юбилейный концерт приглашает псковичей детский духовой оркестр «Геликон»

13 марта в 19.00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится концерт лауреата всероссийских конкурсов «Будущее России» и «Созвездие» в Москве, обладателя Гран-при III Всероссийского конкурса детских и юношеских оркестров, духового оркестра «Геликон» Псковского детского дома, которому в этом году исполнилось 15 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Художественный руководитель оркестра, заслуженный работник культуры России, Почетный гражданин города Пскова Александр Роор отметил, что за годы деятельности оркестра «Геликон» в нем занимались музыкой более 100 детей.

«Для многих ребят музыка оставила неизгладимый след в жизни. Около полутора десятка моих воспитанников окончили музыкальную школу №1, 11 человек поступили в музыкальное училище. Наш «геликоновец» Алексей Васильев в настоящее время учится в Петрозаводской консерватории, на следующий год собирается поступать в Санкт-Петербургскую консерваторию еще один талантливый трубач Никита Орлов. Шестеро сейчас служат по контракту в псковских военных оркестрах. Еще шесть человек окончили другие вузы», - сообщил Александр Роор.

Отметим, что все эти годы оркестр «Геликон» псковского детского дома достойно, на профессиональном музыкальном уровне, представлял наш город на различных конкурсах и фестивалях, в том числе и за пределами нашей страны. На юбилейном концерте соберутся выпускники оркестра, а также поклонники и друзья коллектива. Программа оркестра так и называется – «Нам 15 лет».

В программе принимают участие солисты оркестра: Павел Поздеев, Никита Истомин, Никита Орлов, Василиса Васильева, Анна Роор, Станислав Рыжиков, Алексей Негин, Аркадий Галковский.

Отметим, что все собранные от концерта деньги будут перечислены на счет Псковского детского дома. Стоимость билетов: 200 рублей