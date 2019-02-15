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Оксана Федорова: 9 марта проект «Музыка любви» в Пскове объединит музыку, любовь и красоту

9 марта в БКЗ Псковской областной филармонии состоится благотворительный концерт «Музыка любви» с участием Мисс Вселенной Оксаны Федоровой. Как рассказала Псковской Ленте Новостей сама Оксана Федорова, проект «Музыка любви» объединяет музыку, любовь и красоту. Это уникальный перформанс, который погружает зрителей в мир ярких эмоций и по-настоящему прекрасной музыки.

Концертная программа вечера составлена из популярных романсов и дуэтов в сопровождении известного скрипача, артиста Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского Павла Солдатикова. Особую атмосферу создадут роскошные платья Дома моды Оксаны Федоровой «OFERA».

«Как говорил великий Чайковский «там, где слова бессильны, является во всеоружии своём более красноречивый язык - музыка», - отметила Оксана Федорова.

Дмитрий Галихин, российский драматический тенор, лауреат международных конкурсов, солист ведущих российских и зарубежных оперных театров отозвался о проекте так: «Музыка любви» - это новое прочтение знаменитых и любимых всеми романсов, песен о любви, которые многие из нас знают с детства. Голос Оксаны Федоровой имеет непередаваемый красоты тембр и в сочетании с женской красотой производит ошеломляющий эффект. Я уверен, программа понравится всем слушателям без исключения!».

Основная часть билетов будет передана многодетным семьям, ветеранам, детям-сиротам, а также социальным работникам. Билеты можно приобрести в кассах Псковской филармонии.

Напомним, Оксана Федорова - уроженка Пскова, Мисс Вселенная (2002 год), певица, актриса, телеведущая и директор московского Музея Моды.