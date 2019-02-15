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26 марта состоится детский концерт «Сказки Пушкина»

26 марта в 19.00 в рамках программы 45-го фестиваля русской музыки имени М.П.Мусоргского и Н.А.Римского-Корсакова состоится детский концерт «Сказки Пушкина» при участии симфонического оркестра Псковской филармонии и мастера песочной анимации Оксаны Чунчуковой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.



«Мы решили включить это выступление в программу, чтобы фестиваль получился разноплановым, - подчеркнула директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова. - Оказывается, родители уже давно ждали такого вечернего концерта. Это для нас новый опыт, думаю, благодаря этому концерту мы поймем, будем ли делать в перспективе такие проекты». «Сказки Пушкина» - программа для детей и их родителей, а также для всех, кто любит сказку и сказочную музыку, непревзойденным мастером которой был Н.А.Римский-Корсаков. Яркая, красочная, изобретательная, созданная рукой настоящего композитора-сказочника, она и составит музыкальную часть программы. А герои и события сказок в технике цветного песка оживут на экране под рукой художника песочной анимации Оксаны Чунчуковой.

Художник прикладного искусства, мастер песочной анимации Оксана Чунчукова окончила Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна. В технике песочной анимации работает с 2012 года. Принимала участие в концерте в Канаде .(«Картинки с выставки» дирижер -Director of the Trois-Rivières Symphony Orchestra, Jacques Lacombe),а также в других проектах в Финляндии и Прибалтике.



Участвовала в концерте «Кармина Бурана» в КВЦ Экспофорум с симфоническим оркестром Ленинградской области «Таврический». Выступала в Кремле на жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018. Сотрудничает с музыкальным лекторием «Пикколо» в проекте «музыка песчаных сказок» на новой сцене Мариинского театра (Мариинский-2), Концертном зале (Мариинский-3) и на Приморской сцене Мариинского театра (Владивосток). Симфонический оркестр Псковской областной филармонии.

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