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Премьера концертной программы Оксаны Федоровой состоится сегодня в Пскове

Сегодня, 9 марта, в Псковской областной филармонии состоится премьера концертной программы «Музыка любви» (6+) с участием уроженки Пскова, экс-мисс Вселенной Оксаны Федоровой и знаменитого тенора Дмитрия Галихина.

Как рассказала Псковской Ленте Новостей Оксана Федорова, проект «Музыка любви» объединяет музыку, любовь и красоту. Это уникальный перформанс, который погружает зрителей в мир ярких эмоций и по-настоящему прекрасной музыки.

Концертная программа вечера составлена из популярных романсов и дуэтов в сопровождении известного скрипача, артиста Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского Павла Солдатикова. Особую атмосферу создадут роскошные платья Дома моды Оксаны Федоровой «OFERA».

«Как говорил великий Чайковский «там, где слова бессильны, является во всеоружии своём более красноречивый язык - музыка», - отметила Оксана Федорова.

Дмитрий Галихин, российский драматический тенор, лауреат международных конкурсов, солист ведущих российских и зарубежных оперных театров отозвался о проекте так: «Музыка любви» - это новое прочтение знаменитых и любимых всеми романсов, песен о любви, которые многие из нас знают с детства. Голос Оксаны Федоровой имеет непередаваемый красоты тембр и в сочетании с женской красотой производит ошеломляющий эффект. Я уверен, программа понравится всем слушателям без исключения!».

Все средства от благотворительного концерта «Музыка любви» будут направлены в благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» на реализацию культурно-просветительских проектов и адресную помощь детям.