Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Программа Пушкинского фестиваля
Децл «Морфия»
К вопросу о голой заднице
Есть билет на балет!
Musica Viva: Музыка жизни
Мариинка: впервые в Пскове
Оксана Федорова выступит в Пскове
Ревизор из Телеграма
Подонки в лакшери
Абонементы на любой вкус
Приглашают в «Гвозди»
ещё Концерты 15.02.2019 09:460 Детский концерт с песочной анимацией «Сказки Пушкина» покажут в БКЗ филармонии 11.03.2019 18:450 Оксана Федорова подарила родному городу «Музыку любви» 09.03.2019 12:121 Премьера концертной программы Оксаны Федоровой состоится сегодня в Пскове 07.03.2019 13:360 26 марта состоится детский концерт «Сказки Пушкина» 07.03.2019 13:110 Оксана Федорова: 9 марта проект «Музыка любви» в Пскове объединит музыку, любовь и красоту 26.02.2019 12:530 На юбилейный концерт приглашает псковичей детский духовой оркестр «Геликон»
Сцена / Концерты

Оксана Федорова подарила родному городу «Музыку любви»

11.03.2019 18:45|ПсковКомментариев: 0

9 марта в Государственной филармонии Псковской области состоялся большой праздничный концерт «Музыка любви», который стал весенним подарком родному городу в честь 8 марта от одной из самых знаменитых уроженок Пскова, единственной россиянки – обладательница титула «Мисс Вселенная», любимой телеведущей самой популярной детской программы «Спокойной ночи, малыши» Оксаны Федоровой.

Камк сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы шоу, «Музыка любви» - уникальный концерт-перформанс, который объединил музыку и моду, а для зрителей стал погружением в мир истинной красоты и гармонии. Концертная программа вечера разработана в творческом союзе с Дмитрием Галихиным, знаменитым тенором, солистом ведущих российских и зарубежных оперных театров, а инструментальное сопровождение обеспечили известный скрипач, артист Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского Павел Солдатиков, кахонист Илларион Брусс и ведущий пианист и концертмейстер Центра оперного пения имени Галины Вишневской Георгий Мигунов.

Особую атмосферу красоты и изящества подчеркнули роскошные платья Дома Моды Оксаны Федоровой «OFERA», органично дополнившие сценическое оформление концерта. «Для меня Псков - родной, любимый город, и этот концерт – мой подарок для всех, кто любит хорошую музыку. Особенно приятно, что благодаря поддержке руководства области и лично губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова на концерте смогли побывать многодетные семьи, дети-сироты, люди пожилого возраста, для которых особенно важны положительные эмоции, внимание и забота», - отметила телеведущая.

В рамках концерта состоялся совместный проект Фонда Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» и ДГКБ им. З. А. Башляевой «Десант здоровья»: ведущие врачи одной из лучших детских больниц Москвы провели выездную диагностику маленьких жителей Пскова.

Напомним, Оксана Федорова - уроженка Пскова, Мисс Вселенная (2002 год), певица, актриса, телеведущая и директор московского Музея Моды.

Благотворительный фонд «Спешите делать добро!» создан ею в 2009 году в целях создания и продвижения культурно - просветительских программ и проектов, направленных на поддержку и популяризацию семейных ценностей, патриотическое и спортивное воспитание, а также оказание адресной помощи детям со сложными заболеваниями. Фонд находится в Москве, не имеет филиалов и отделений.

Теги: #БКЗ #ТКД #филармония
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
11.03.2019, 18:450 Оксана Федорова подарила родному городу «Музыку любви» 11.03.2019, 13:390 На закрытии 45-го Фестиваля русской музыки псковичей ждет уникальное событие 09.03.2019, 12:121 Премьера концертной программы Оксаны Федоровой состоится сегодня в Пскове 07.03.2019, 16:250 «Чук и Гек» покажут в Пскове 16 марта
07.03.2019, 13:360 26 марта состоится детский концерт «Сказки Пушкина» 07.03.2019, 13:110 Оксана Федорова: 9 марта проект «Музыка любви» в Пскове объединит музыку, любовь и красоту 06.03.2019, 15:040 Концерт симфонического оркестра Мариинского театра в БКЗ филармонии состоится на час позже 06.03.2019, 14:350 Три спектакля покажет Псковский театр драмы в праздничные дни
05.03.2019, 12:590 Суздальский фестиваль анимационного кино пройдет в Пскове 05.03.2019, 12:130 Художница Мария Воробьева: У малышей способности к восприятию искусства выше, чем мы привыкли думать 03.03.2019, 13:400 Спектакль «Ионыч» покажет сегодня Псковский драмтеатр 02.03.2019, 10:517 «Гробницу малыша Тутанхамона» представит сегодня Псковский драмтеатр на фестивале «Прорыв» в Александринке
28.02.2019, 15:390 Андрей Носков: Я за чувственный игровой театр 28.02.2019, 15:320 Специальная премьера картины «На берегу мечты» стартовала в кинотеатрах региональной киносети 26.02.2019, 12:530 На юбилейный концерт приглашает псковичей детский духовой оркестр «Геликон» 26.02.2019, 08:594 Псковский драмтеатр покажет спектакль «Гробница малыша Тутанхамона» в рамках Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв»
24.02.2019, 14:2728 Известный стендап-комик выступит в Пскове 24.02.2019, 10:4613 Арт-директор псковского драмтеатра Андрей Пронин сегодня станет театральным кассиром 23.02.2019, 15:502 Псковичи смогут сегодня посмотреть и обсудить спектакль «Жанна» с драматургом Ярославой Пулинович 22.02.2019, 16:5210 Фильм о Великой Отечественной войне планирует снять Дмитрий Месхиев
22.02.2019, 15:4114 Псковский драмтеатр собирается снова выйти на улицу 22.02.2019, 14:2817 Псковский драмтеатр переключился на постановку комедий 22.02.2019, 14:006 Большой удачей считает Дмитрий Месхиев приход Сергея Чехова на должность ведущего режиссера Псковского драмтеатра 22.02.2019, 13:5910 Дмитрий Месхиев: XXVI Пушкинский театральный фестиваль мы сделали неплохим
22.02.2019, 13:1330 Дмитрий Месхиев: Уходить надо тогда, когда ты понимаешь, что все, что ты сделал, не сгорит 21.02.2019, 17:358 На фоне Пушкина. Часть вторая 21.02.2019, 14:361 Выставка Любови Желтышевой «Время созерцать» откроется в галерее «Цех» 21.02.2019, 13:1313 Арт-директор псковского драмтеатра Андрей Пронин 24 февраля станет театральным кассиром
21.02.2019, 13:080 Из-за холода организаторы Фестиваля русской музыки в этом году откажутся от акции «Музыка для всех» 21.02.2019, 13:052 Псковский драмтеатр отменяет показ спектакля «Год Жирафа» 21.02.2019, 12:461 Важной датой в календаре событийного туризма региона назвала Фестиваль русской музыки Елизавета Барышникова 21.02.2019, 12:230 Выставка живописи юной художницы-балерины пройдет в Пскове в рамках Фестиваля русской музыки
21.02.2019, 12:200 Такое пропускать нельзя: организаторы Фестиваля русской музыки посоветовали псковичам поторопиться с приобретением билетов 21.02.2019, 12:170 Лучший симфонический оркестр страны впервые прозвучит на псковской сцене в рамках Фестиваля русской музыки 21.02.2019, 12:0716 Мы гордимся программой 45-го Фестиваля русской музыки - Елизавета Барышникова 18.02.2019, 20:4715 Андрей Пронин: Я буду рад, если главным режиссером Псковского драмтеатра станет Сергей Чехов
18.02.2019, 19:598 Около 5 тысяч псковичей посетили спектакли, мастер-классы и выставки 26-го Пушкинского театрального фестиваля 18.02.2019, 17:312 Автор пьесы «Жанна», вошедшей в репертуар Псковского драмтеатра, встретится с псковичами 23 февраля 18.02.2019, 17:070 Спектакль псковского драмтеатра «Год жирафа» примет участие в фестивале кукольных и синтетических театров «КукArt» 18.02.2019, 16:392 Псковский драмтеатр сыграет «Ревизора» в Великих Луках
18.02.2019, 16:2718 На фоне Пушкина 17.02.2019, 12:4215 В Пскове завершается Пушкинский театральный фестиваль 16.02.2019, 12:0015 И Шарики кровавые в глазах... 15.02.2019, 15:1612 Псковичи увидят сценическое воплощение книги епископа Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые»
15.02.2019, 15:120 «Дело Луначарского» с Аллой Шендерова и Талгатом Баталовым. ВИДЕО 15.02.2019, 14:5614 Алла Шендерова: Программе Пушкинского театрального фестиваля не хватает чего-то большого 15.02.2019, 14:233 Александр Роор и оркестр «Геликон»: 15 лет под управлением любви 15.02.2019, 13:526 Спектакль «Морфий» стал для театрального критика Аллы Шендеровой открытием Пушкинского фестиваля
15.02.2019, 13:404 Выпускники псковской школы театрального блогера дебютировали в журнале «Театр» 15.02.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» 15.02.2019, 09:460 Детский концерт с песочной анимацией «Сказки Пушкина» покажут в БКЗ филармонии 14.02.2019, 09:230 Псковская областная филармония начала продажу билетов на концерт оркестра Мариинского театра
14.02.2019, 09:0710 Децл «Морфия» 13.02.2019, 18:220 На сцене БКЗ филармонии покажут музыкальный спектакль «Красная помада» 13.02.2019, 14:252 Легендарный хор имени Пятницкого откроет Фестиваль русской музыки в Пскове 13.02.2019, 13:5920 Оксана Федорова подарит псковичам «Музыку любви»
13.02.2019, 08:361 Мне бы в небо: О чем мечтала фрекен Бок на XXVI Пушкинском театральном фестивале 12.02.2019, 15:105 Сольный концерт Тамары Гвердцители состоится 26 апреля в Пскове 12.02.2019, 12:481 У псковичей, не успевших приобрести билеты на балет «Лебединое озеро», появился шанс попасть на уникальное представление 12.02.2019, 08:272 «Подлинную историю фрекен Хильдур Бок, ровесницы века» покажут сегодня в рамках Пушкинского театрального фестиваля
11.02.2019, 23:0135 Все начинается с... скандала: Пушкинский театральный фестиваль представил псковичам необычный спектакль-перфоманс 11.02.2019, 16:505 На закрытие Фестиваля русской музыки в Псков приедет симфонический оркестр Мариинского театра 11.02.2019, 13:598 Запланированная в рамках Пушкинского театрального фестиваля лекция Алексея Бартошевича отменяется в связи с болезнью 11.02.2019, 10:119 «Мещане» фортиссимо
11.02.2019, 08:401 Три спектакля сегодня покажут зрителям Пушкинского театрального фестиваля 10.02.2019, 22:3211 Санкт-Петербургский театр на Васильевском сыграл «Мещан» на псковской сцене при аншлаге 10.02.2019, 10:445 Comedy-Пушкин: моноспектакль актера МХТ вызвал бурные споры зрителей Пушкинского театрального фестиваля 10.02.2019, 10:024 Два спектакля сегодня пройдут в Пскове в рамках Пушкинского театрального фестиваля
09.02.2019, 15:333 Выставка «Свободные элементы» открылась в галерее «Цех». ФОТО 09.02.2019, 11:049 Спектаклем «Выстрел» открылся в Пскове Пушкинский театральный фестиваль. ФОТО 08.02.2019, 19:1417 Организаторы Пушкинского театрального фестиваля рассказали про его уникальность 08.02.2019, 18:591 Приглашение на Пушкинский театральный фестиваль в Пскове для нас очень почетно - директор Казанского ТЮЗа
08.02.2019, 18:495 Организаторы Пушкинского театрального фестиваля в Пскове ответили на вопрос о возможности вручения призов и премий 08.02.2019, 18:3713 После спектаклей Пушкинского театрального фестиваля в Пскове будут организованы обсуждения со зрителями 08.02.2019, 18:188 В Пскове открывается 26-й Пушкинский театральный фестиваль 08.02.2019, 15:379 Выставка Ирины Кросс откроется в Пскове 13 февраля
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru