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Оксана Федорова подарила родному городу «Музыку любви»

9 марта в Государственной филармонии Псковской области состоялся большой праздничный концерт «Музыка любви», который стал весенним подарком родному городу в честь 8 марта от одной из самых знаменитых уроженок Пскова, единственной россиянки – обладательница титула «Мисс Вселенная», любимой телеведущей самой популярной детской программы «Спокойной ночи, малыши» Оксаны Федоровой.

Камк сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы шоу, «Музыка любви» - уникальный концерт-перформанс, который объединил музыку и моду, а для зрителей стал погружением в мир истинной красоты и гармонии. Концертная программа вечера разработана в творческом союзе с Дмитрием Галихиным, знаменитым тенором, солистом ведущих российских и зарубежных оперных театров, а инструментальное сопровождение обеспечили известный скрипач, артист Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского Павел Солдатиков, кахонист Илларион Брусс и ведущий пианист и концертмейстер Центра оперного пения имени Галины Вишневской Георгий Мигунов.

Особую атмосферу красоты и изящества подчеркнули роскошные платья Дома Моды Оксаны Федоровой «OFERA», органично дополнившие сценическое оформление концерта. «Для меня Псков - родной, любимый город, и этот концерт – мой подарок для всех, кто любит хорошую музыку. Особенно приятно, что благодаря поддержке руководства области и лично губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова на концерте смогли побывать многодетные семьи, дети-сироты, люди пожилого возраста, для которых особенно важны положительные эмоции, внимание и забота», - отметила телеведущая.

В рамках концерта состоялся совместный проект Фонда Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» и ДГКБ им. З. А. Башляевой «Десант здоровья»: ведущие врачи одной из лучших детских больниц Москвы провели выездную диагностику маленьких жителей Пскова.

Напомним, Оксана Федорова - уроженка Пскова, Мисс Вселенная (2002 год), певица, актриса, телеведущая и директор московского Музея Моды.

Благотворительный фонд «Спешите делать добро!» создан ею в 2009 году в целях создания и продвижения культурно - просветительских программ и проектов, направленных на поддержку и популяризацию семейных ценностей, патриотическое и спортивное воспитание, а также оказание адресной помощи детям со сложными заболеваниями. Фонд находится в Москве, не имеет филиалов и отделений.