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Псковичей приглашают на грандиозный концерт Артиста с большой буквы Валерия Леонтьева

Грандиозный концерт, посвященный 70-летнему юбилею артиста Валерия Леонтьева, прошел в минувшие выходные в Кремлевском дворце. Трансляцию этого шоу покажут в ближайшее время на главном телеканале страны. А уже 28 марта концертную программу можно будет увидеть в Пскове. На сцене БКЗ Псковской областной филармонии - легенда российской эстрады, народный артист России Валерий Леонтьев. Псковская Лента Новостей пообщалась с организаторами концерта - компанией МОИБИЛЕТЫ.РФ - и задала несколько вопросов о предстоящем событии.

- Во время анонсов концертов в Кремле Валерий Леонтьев признался, что возраст берет свое, и, скорее всего, он больше не будет давать таких больших туров по России, и нынешний станет последним. Действительно ли это так? И есть ли планы на будущие встречи с псковской публикой?

- На самом деле Валерий Леонтьев - это самый гастролирующий артист той эпохи. Количеством концертов, отыгранным и отпетым им в год, не может похвастаться ни один его ровесник. Поэтому свое звание «народный» он оправдывает как никто другой. Но, к сожалению, да, как сказал Валерий Яковлевич, годы берут свое. Это будет один из последних концертов его в нашем городе.

- На концерте в Москве, судя по рассказам, была настоящая феерия звука и света, полноценное шоу. Чего ждать от предстоящего концерта в Пскове?

- Гастролирующий состав не сильно будет разниться с московским. Будет в полном составе шоу-балет «Опасные связи», живой звук от группы «Эхо», проверенные хиты в новых сценических постановках, профессиональное качественное световое шоу, и, конечно же, искрометный локомотив, не подвластный времени - Леонтьев Валерий Яковлевич.

- С другой стороны, программа называется «Я вернусь», это посыл для поклонников?

- За последние годы Валерий Леонтьев перезаписал и спел множество новых хороших песен. А также выпустил новый альбом «Я вернусь». Это и стало посылом для названия юбилейной программы.

- На концерт в Москве пришли люди самых разных поколений: дети, подростки, взрослые и уже ровесники артиста. А для кого будет псковский концерт?

- Несмотря на многократные приезды артиста в Псков, в зале никогда не бывает пустого места. Неизменно его концерты проходят на аншлаг. И публика всегда абсолютно разновозрастная. Потому как на его хитах выросло несколько поколений.

Приходите увидеть своими глазами эпохальный, грандиозный концерт одного из самых ярких шоуменов нашей страны. Артиста с большой буквы, невероятного и харизматичного - Валерия Леонтьева.

Концерт состоится 28 марта, в четверг, в 19.00.

Цена билетов: 1200 - 4000 руб.

Приобрести билеты можно на сайте БКЗ>>>

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