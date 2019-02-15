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Сцена / Концерты

Духовой оркестр псковского детского дома «Геликон» отметил 15 лет со дня образования

14.03.2019 16:33|ПсковКомментариев: 0

13 марта в Большом концертном зале областной филармонии прошел концерт, посвященный 15-летию образования оркестра «Геликон» Псковского детского дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова.


Поздравить музыкантов, организаторов музыкального коллектива и его руководителя заслуженного работника культуры Российской Федерации Александра Роора пришли городские и региональные власти, партнеры детского дома и попечители.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова музыкантов поздравила его заместитель Вера Емельянова. Она выразила восхищение несомненным талантом и заслугами музыкального руководителя, а также отметила одаренность и сплоченность детей. Заместитель губернатора зачитала поздравительный адрес от Михаила Ведерникова и вручила подарки оркестру в лице Александра Роора.

Также поздравить оркестр «Геликон» со значимым событием пришел глава Пскова Иван Цецерский. Он отметил, что образцовый детский коллектив «Геликон» является визитной карточкой Пскова, его хорошо знают не только в России, но и за рубежом, - оркестр много гастролирует, участвует в благотворительных акциях. Иван Цецерский поблагодарил музыкального руководителя за преданность делу, за создание уникального музыкального коллектива и социальную адаптацию детей, оставшихся без попечения родителей, а также отметил высокий исполнительский уровень коллектива.

Глава муниципалитета пожелал оркестру «Геликон» дальнейших творческих успехов и вручил художественному руководителю оркестра Александру Роору подарок - радио-микрофон, приветственный адрес, а также вручил цветы дочери дирижера Анне Роор, которая неизменно участвует в жизни оркестра на протяжении 15 лет.

Напомним, духовой оркестр «Геликон» псковского детского дома является лауреатом всероссийских конкурсов «Будущее России» и «Созвездие» в Москве, победителем областных фестивалей художественного творчества «Виктория» и «Только вслушайся, вдумайся в имя «Россия»...», обладателем гран-при III всероссийского фестиваля «Я вхожу в мир искусств». Проект «Духовой оркестр в детском доме» Александра Роора стал победителем общероссийского конкурса социальных проектов. За инструменты, в основном, взялись дети без музыкального образования. Но в результате получился оркестр, который уже несколько раз побывал на гастролях в Германии.

Более 100 детей начали свой творческий путь в этом коллективе. «Геликоновцы», большинство которых - это дети со сложными судьбами, постоянно дают благотворительные концерты, выступают в псковском социальном приюте для детей и подростков, в коррекционных общеобразовательных школах, школах-интернатах. В творческом архиве оркестра благодарственные письма от многих руководителей учреждений культуры, образования, здравоохранения Псковской области.

Теги: #Геликон
Источник: Псковская Лента Новостей
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