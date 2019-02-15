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Знаменитую Седьмую симфонию Сергея Прокофьева услышат псковичи на концерте «Звук создан Богом»

25 апреля в 19.00 в БКЗ Псковской филармонии состоится концерт в рамках проекта главного дирижера и художественного руководителя Псковского симфонического оркестра Николая Хондзинского «Звук создан Богом».

В программе заключительного в этом сезоне концерта прозвучат произведения, по праву признанные эталонными в творчестве их авторов. Это концерт для скрипки с оркестром Иоганнеса Брамса и Симфония №7 Сергея Прокофьева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.

Как известно, Седьмая симфония - последнее симфоническое сочинение Прокофьева. Она вместе с Симфонией-концертом для виолончели, Концертино для виолончели с оркестром и Сонатой для виолончели соло, вдохновленными исключительно талантливым исполнителем Леопольдом Ростроповичем, сблизившимся с композитором в последние годы его жизни, завершает творческий путь Прокофьева.

Седьмая симфония задумывалась первоначально как произведение для детей. В конце 1951 года Прокофьев сообщил в печати о том, что собирается написать несложную симфонию для радиовещания, рассчитанную на детскую аудиторию. Замысел постепенно приобретал реальные черты, и в начале весны уже был закончен клавир. Весна и начало лета были посвящены оркестровке, а 2 июля в одном из писем композитор сообщал, что заканчивает симфонию.

Она отличается выдержанностью стиля, стройностью формы. Музыка в ней жизнелюбива, светла, отличается юношеской свежестью. Это — песнь о любви к жизни, к прекрасному. Лишь в самом конце ее разлита светлая печаль - как прощание композитора с жизнью, которая несмотря на всю трагичность советской действительности, все же оставалась прекрасной. Премьера Седьмой симфонии состоялась незадолго до смерти композитора, 11 октября 1952 года, в Москве под управлением Самуила Самосуда.

Добавим, что заключительный концерт «Звук создан Богом» пройдет при участии солиста Гайка Казазяна (скрипка).

Гайк родился в Ереване (Армения). В 1989 году поступил в Ереванскую музыкальную школу имени Саят-Новы. В 1995 году на конкурсе скрипачей в Бельгии был удостоен золотой медали и Гран-при. В том же году был приглашен в Бельгию и Францию на сольные концерты. В 1996 году переехал в Москву и поступил в Музыкальную школу имени Гнесиных. С 2000 по 2006 года учился в Московской консерватории (класс профессора Э. Д. Грача), с 2006 по 2009 года - там же в аспирантуре (руководитель - профессор Э. Д. Грач). В период учебы в 2002-2003 годах ему была назначена стипендия президента РФ, в 2003-2004 годах - стипендия правительства РФ. Брал мастер-классы у таких выдающихся музыкантов, как Ш. Минц, И. Гендель и других. С 2006 по 2008 год учился в Королевском колледже музыки в Лондоне, под руководством профессора И. Рашковского.

Гайк Казазян является лауреатом Республиканских, Всероссийских и Международных конкурсов. Среди них: Международный конкурс в Бельгии (1995, Гран-при и золотая медаль), Международный конкурс «Кlоster Shontal» в Германии (1997, II премия и специальный приз за лучшее исполнение виртуозного произведения).

Всероссийский конкурс «Новые имена» (2000, Гран-при в составе фортепианного трио), ХII Международный конкурс им. П. И. Чайковского (2002, IV премия и 3 специальных приза: от телеканала «Культура», от Московской консерватории и от фонда «Новые имена»), Международный конкурс скрипачей в Южной Корее (2007, победитель и специальный приз за лучшее исполнение произведении корейского композитора) и другие.

Произведение исполнит Симфонический оркестр Псковской областной филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер - Николай Хондзинский. Солист - Гайк Казазян.

Программа: Й. Брамс Концерт для скрипки с оркестром. С.С. Прокофьев Симфония №7.

Концерт проходит в рамках программы министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

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