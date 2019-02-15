Сцена / Концерты

Любите ли вы Брамса? Если да, то приходите на концерт «Звук создан Богом»

25 апреля в БКЗ Псковской филармонии состоится концерт в рамках проекта главного дирижера и художественного руководителя Псковского симфонического оркестра Николая Хондзинского «Звук создан Богом».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области, в программе заключительного в этом сезоне концерта прозвучат произведения, по праву признанные эталонными в творчестве их авторов. Это Концерт для скрипки с оркестром Иоганнеса Брамса и Симфония №7 Сергея Прокофьева.

Известно, что в творческом наследии Брамса, работавшего почти во всех жанрах, распространенных в его время, - четыре инструментальных концерта.

Эталон жанра - Скрипичный концерт - был посвящен ближайшему другу Брамса скрипачу Йозефу Иоахиму. Свой последний инструментальный концерт Брамс задумал как виолончельный. Но жестом примирения с Иоахимом после серьезной размолвки стал пересмотр концепции. Так появился двойной концерт для скрипки и виолончели с оркестром.

Общие контуры цикла - от драматичной первой части через светлое спокойствие Andante к финалу, чья основная тема выражает образ «вечной танцевальности».

Этот концерт замыкает круг сочинений Брамса с участием оркестра, так же как и Седьмая симфония Сергея Прокофьева, которая стала последним симфоническим произведением в творчестве композитора.

Добавим, что концерт «Звук создан Богом» пройдет при участии солиста Гайка Казазяна (скрипка).

Гайк родился в г. Ереване (Армения). В 1989 г. поступил в Ереванскую музыкальную школу им. Саят-Новы. В 1995 г. на конкурсе скрипачей в Бельгии был удостоен золотой медали и Гран-при. В том же году был приглашен в Бельгию и Францию на сольные концерты. В 1996 г. переехал в Москву и поступил в Музыкальную школу им. Гнесиных. С 2000 по 2006 гг. учился в Московской консерватории (класс профессора Э. Д. Грача), с 2006 по 2009 гг. - там же, в аспирантуре (руководитель - профессор Э. Д. Грач). В период учебы в 2002-2003 гг. ему была назначена стипендия президента РФ, в 2003-2004 гг. - стипендия Правительства РФ. Брал мастер-классы у таких выдающихся музыкантов, как Ш. Минц, И. Гендель и других. С 2006 по 2008 г. учился в Королевском колледже музыки в Лондоне под руководством профессора И. Рашковского.

Гайк Казазян является лауреатом Республиканских, Всероссийских и Международных конкурсов. Среди них: Международный конкурс в Бельгии (1995, Гран-при и золотая медаль), Международный конкурс «Кlоster Shontal» в Германии (1997, II премия и специальный приз за лучшее исполнение виртуозного произведения),Всероссийский конкурс «Новые имена» (2000, Гран-при в составе фортепианного трио), ХII Международный конкурс им. П. И. Чайковского (2002, IV премия и 3 специальных приза: от телеканала «Культура», от Московской консерватории и от фонда «Новые имена»), Международный конкурс скрипачей в Южной Корее (2007, победитель и специальный приз за лучшее исполнение произведении корейского композитора) и другие

Симфонический оркестр Псковской областной филармонии

Художественный руководитель и главный дирижер - Николай Хондзинский.

Солист - Гайк Казазян.

Программа:

Й. Брамс Концерт для скрипки с оркестром.

С.С. Прокофьев Симфония №7.

25 апреля (четверг). Начало в 19.00.

Концерт проходит в рамках программы министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии http://philpskov.ru/afisha/?1530#tickets

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