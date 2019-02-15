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12 апреля состоится отчетный концерт «Театра танца «Русские узоры»

12 апреля в 18.30 в БКЗ Псковской областной филармонии состоится отчетный концерт «Театра танца «Русские узоры», сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете культуры.

«Театр танца «Русские узоры» приглашает псковичей и гостей города на отчетный концерт «Нарисуй этот мир, как захочешь ты!».

Великолепные хореографические постановки, задорная музыка, веселые песни, шикарные сценические костюмы будут сменяться перед зрителями один за другим подобно ярким краскам акварели. Со сказочными героями зрители побывают в волшебной стране Мульти-пульти, наведаются в необыкновенный мир пушкинских сказок, а также отправятся в увлекательное путешествие по странам и континентам.

В концерте примет участие вокальная студия «Позитив».