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12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
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Сцена / Концерты

12 апреля состоится отчетный концерт «Театра танца «Русские узоры»

07.04.2019 10:03|ПсковКомментариев: 0

12 апреля в 18.30 в БКЗ Псковской областной филармонии состоится отчетный концерт «Театра танца «Русские узоры», сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете культуры.

«Театр танца «Русские узоры» приглашает псковичей и гостей города на отчетный концерт «Нарисуй этот мир, как захочешь ты!».

Великолепные хореографические постановки, задорная музыка, веселые песни, шикарные сценические костюмы будут сменяться перед зрителями один за другим подобно ярким краскам акварели. Со сказочными героями зрители побывают в волшебной стране Мульти-пульти, наведаются в необыкновенный мир пушкинских сказок, а также отправятся в увлекательное путешествие по странам и континентам.

В концерте примет участие вокальная студия «Позитив».

Источник: Псковская Лента Новостей
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