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Впервые псковичи услышат камерную программу Московского Пасхального фестиваля в исполнении солистов Мариинки

В рамках камерной программы XVIII Московского Пасхального фестиваля 29 апреля в 19.00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии выступят солисты Мариинского театра и Академии молодых оперных певцов под руководством Ларисы Гергиевой.

«То, что в нашем городе пройдет один из дней Московского Пасхального фестиваля, художественным руководителем которого является Валерий Гергиев, это радостная и значимая новость для нас и всех поклонников классической музыки, - сообщила директор Псковской филармонии Елизавета Барышникова. - Псковичи, наверняка, помнят, как в 2014 году с большим успехом прошел концерт Московского Пасхального фестиваля с оркестровой программой. И вот впервые к нам везут камерную программу, в которую включены арии и дуэты из мировых оперных шедевров, известные вокальные сочинения, русские романсы, песни разных лет». Директор филармонии добавила, что известный оперный режиссер и педагог Лариса Гергиева также проведет с псковскими вокалистами мастер-класс.

«Словом, наше сотрудничество с Мариинским театром продолжается и обещает в будущем еще много интересных проектов», - заключила Елизавета Барышникова.

Напомним, что XVIII Московский Пасхальный фестиваль пройдет с 27 апреля по 12 мая. Он состоится при поддержке правительства Москвы, министерства культуры Российской Федерации и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. За семнадцать лет проведения фестиваль стал одним из самых крупнейших и ожидаемых событий в культурной жизни России. Это не только ежегодный праздник музыки для миллионов россиян, но и настоящий мост дружбы между разными странами - участниками фестиваля.

В Год театра Московский Пасхальный фестиваль своей обширной географией и насыщенными программами - симфонической, хоровой, камерной и звонильной - вновь намерен подтвердить высочайший статус музыкального события мирового уровня. Неизменными остаются главные принципы фестиваля: благотворительная, образовательная и просветительская деятельность и патриотизм.

Сохранится традиция посвящения фестиваля юбилеям композиторов: восемнадцатый сезон пройдет под знаком 175-летия Николая Римского-Корсакова и 180-летия Модеста Мусоргского. Сочинения этих величайших российских композиторов прозвучат в Москве и в регионах России.

29 апреля в 19.00. «Пасхальный фестиваль»

БКЗ Псковской филармонии. Для зрителей 6+

Цена билета 100-300 рублей.

Билеты купить http://philpskov.ru/afisha/?1743#tickets