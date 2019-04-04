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Николай Хондзинский: Седьмая симфония Прокофьева - последнее воспоминание гения, облеченное в звуки…

25 апреля в БКЗ Псковской филармонии пройдет заключительный концерт абонемента главного дирижера Псковского симфонического оркестра Николая Хондзинского «Звук создан Богом». Этот проект уже успел полюбиться псковским ценителям классической музыки, которые каждый раз с нетерпением ждут очередного концерта.

На этот раз Псковский симфонический оркестр исполнит произведения, по праву признанные эталонными в творчестве их авторов. Это Концерт для скрипки с оркестром Иоганнеса Брамса и Симфония №7 Сергея Прокофьева.

По мнению Николая Хондзинского, зрителям предстоит услышать «два знаковых сочинения в истории музыки».

«Скрипичный концерт Брамса исполнит замечательный скрипач Гайк Казазян. Мы впервые встречаемся с ним на псковской сцене, я очень жду нашу совместную работу, - признался дирижер. - Во втором отделении прозвучит последняя симфония Прокофьева, написанная за год до смерти композитора. Как мне кажется, эта музыка - своего рода отзвук России, которую еще застал Прокофьев. Последнее воспоминание гения, облеченное в звуки…».

Концерт проходит в рамках программы министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

25 апреля. БКЗ Псковской филармонии. «Звук создан Богом». Брамс. Прокофьев. Начало в 19.00.

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии.