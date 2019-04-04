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Заслуженный артист России Сергей Попков: Наш концерт ко Дню Победы - дань памяти павшим и ныне живущим

7 мая Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина приглашает всех желающих на концерт «Ты помни, никогда не забывай…», посвященный Дню Победы и организованный по инициативе артистов театра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.



«Для всех нас эта дата наполнена особым смыслом, - рассказал один из организаторов концерта, заслуженный артист России Сергей Попков. - Это священная память о погибших на полях сражений, умерших от ран в мирное время. Это дань уважения к ныне живущим ветеранам. Наш долг перед поколением победителей - сохранить историческую память о войне, не оставить в забвении погибших, отдать дань благодарности за героический подвиг живым ветеранам войны и трудового фронта, детям войны.



«Сколько их – песен Победы? Тихих мелодий, которые пелись на фронте, всенародно любимых песен в исполнении артистов концертных фронтовых бригад, праздничных маршей, которыми отмечали триумф… Некоторые из них прозвучат в нашей программе в исполнении вокалистки Александры Терских, выпускницы Петрозаводской консерватории под аккомпанемент на рояле концертмейстера Анны Гарановой», - заключил артист.

В программе концерта зрители также услышат стихи поэтов войны в исполнении Сергея Попкова.

Вход на концерт свободный, пригласительные билеты можно получить в кассе театра.

Концерт пройдет на малой сцене. Начало в 15.00.

Для зрителей 6+