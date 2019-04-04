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Камерным концертом Московского пасхального фестиваля продолжится яркий филармонический сезон, который прошел под девизом «впервые на нашей сцене» - Николай Хондзинский

В рамках камерной программы XVIII Московского Пасхального фестиваля 29 апреля (понедельник) в 19.00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии выступят солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра под руководством Ларисы Гергиевой.

Для псковского слушателя это выступление станет первым опытом подобного рода: в 2014 году фестиваль побывал на нашей земле, но с оркестровой, а не камерной программой.

«В этом сезоне такое количество ярких и запоминающихся событий произошло на сцене Большого концертного зала впервые, что даже уже, кажется, само это словосочетание («впервые в Пскове») потеряло свою привлекательность, - иронично отметил художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра Псковской филармонии Николай Хондзинский, говоря о предстоящем концерте. - Но не могу не сказать это вновь: впервые Псков включен в камерную программу Московского Пасхального фестиваля Валерия Гергиева. И впервые на нашей сцене выступят ведущие солисты Академии молодых певцов Мариинского театра. Воспитанники Ларисы Абисаловны Гергиевой, которая с неутомимой энергией вкладывается в развитие молодых талантов, исполнят для псковичей шедевры оперной музыки».

По словам Николая Хондзинского, Лариса Гергиева сразу приняла его предложение выступить в рамках фестиваля в БКЗ филармонии. «Ко Пскову у всех очень теплое отношение, и уверен, мы будем расширять наше сотрудничество», - подчеркнул дирижер.

Добавим, что XVIII Московский Пасхальный фестиваль пройдет с 27 апреля по 12 мая 2019 года. Он состоится при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации и по благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. За семнадцать лет проведения фестиваль стал одним из самых крупнейших и ожидаемых событий в культурной жизни России. Это не только ежегодный праздник музыки для миллионов россиян, но и настоящий мост дружбы между разными странами – участниками фестиваля.

В Год театра Московский Пасхальный фестиваль своей обширной географией и насыщенными программами – симфонической, хоровой, камерной и звонильной – вновь намерен подтвердить высочайший статус музыкального события мирового уровня. Неизменными остаются главные принципы фестиваля: благотворительная, образовательная и просветительская деятельность и патриотизм.

Сохранится традиция посвящения фестиваля юбилеям композиторов: восемнадцатый сезон пройдет под знаком 175-летия Николая Андреевича Римского-Корсакова и 180-летия Модеста Петровича Мусоргского. Сочинения этих величайших российских композиторов прозвучат в Москве и в регионах России.

В камерной программе XVIII Московского Пасхального фестиваля – выступления ведущих солистов Мариинского театра и солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра под руководством Ларисы Гергиевой. Концертные программы включат арии и дуэты из мировых оперных шедевров, известные вокальные сочинения, русские романсы, песни военных лет.

Художественный руководитель Академии Лариса Гергиева проведет серию вокальных мастер-классов, в том числе и в Пскове.

Билеты можно приобрести в кассе БКЗ филармонии, а также онлайн. Стоимость - 100-300 рублей.