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Сегодня в Пскове выступит Тамара Гвердцители

Сегодня, 26 апреля, на сцене БКЗ филармонии — Тамара Гвердцители. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театрально-концертной дирекции, известная певица представит Пскову сольную программу «Ориентир любви». Лучшие песни из репертуара звезды, хиты, раритеты и премьеры оденутся в новые акустические аранжировки и раскроются для публики с новых сторон. В каждой семье есть хоть одна любимая песня исполнительницы, чьи слова проникают в самую душу.

Тамара Гвердцители сегодня — одна из самых ярких звезд на небосклоне отечественной поп-музыки. Внушительное число музыкальных премий, абсолютная узнаваемость в России и популярность за её пределами. Она - обладательница более 40 наград, среди которых «Золотой Орфей», «Человек Года», «Кремлевский Гранд» и др. Народная артистка РФ, Грузии и Республики Ингушетия, также является кавалером Ордена Почета, Ордена Дягилева I степени и почетным дипломантом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Пскову выпала уникальная возможность встречать легенду сцены, артистку, обладающую уникальным дарованием. В гастрольном графике Тамары Гвердцители крупные города и мировые столицы: Москва, Санкт-Петербург, Тель-Авив, Минск, Вильнюс, Рига, Таллин, Филадельфия, Торонто, Нью Йорк, Майами, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и другие.

Концерт состоится в 19:00 в Большом концертном зале филармонии.