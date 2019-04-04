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Псковичи вживую услышат песню Сергея Лазарева, представленную на «Евровидении»

Исполнитель современной поп-музыки, участник международного шоу-конкурса эстрадной песни «Евровидение» Сергей Лазарев выступит в БКЗ Псковской областной филармонии, где исполнит песню, представленную на последнем «Евровидении». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в самом учреждении, свое шоу Сергей Лазарев покажет в Пскове 3 июня, в рамках тура «N TOUR», приуроченного к 35-летнему юбилею артиста. Начало - в 19.00.

«Псковичи смогут оценить невероятные декорации, обилие костюмов, неожиданные танцевальные и технические решения вкупе с хитами и новыми композициями!» - отметили в филармонии.

Певец выступит не только с новыми песнями, но и со старыми хитами.

Напомним, помимо 2019 года, Сергей Лазарев стали призером «Евровидения» и в 2016 году. Этот исполнитель входит в топ популярных артистов России. Шоу Сергея Лазарева неоднократно получили награду «Лучшее концертное шоу» не только в России, но и за рубежом.

Цена билета на шоу: 2500 - 5000 рублей. Билеты можно заказать онлайн на сайте «моибилеты.рф».

Справки по телефону: 66 - 89 - 20.

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