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Екатерина Камалова и Аркадий Галковский приглашают псковичей на концерт 13 июня

На концерт «Катерина Андреева &» приглашают псковичей в Большой концертный зал Псковской областной филармонии 13 июня преподаватели Псковского областного колледжа искусств Екатерина Камалова (Андреева) и Аркадий Галковский.

Впервые в Пскове на одной сцене выступят известные псковские коллективы, с которыми Катерина сотрудничала в разные годы: «Джаз Аркадия Галковского», «Drift», «Skytrust», «Катя и Кугай».

Также в концерте примут участие молодые вокалисты – студенты колледжа искусств по классу эстрадно-джазового вокала Катерины Андреевой (Камаловой): лауреаты международных и всероссийских конкурсов, победители регионального конкурса «Голос Пскова», обладательница серебряной медали 18 Молодежных Дельфийских игр России Анегелина Семенова.

Зрители услышат джазовые стандарты («Caravan», «Gerl from Ipanima», «Summertime» и др.), популярные песни отечественной и зарубежной эстрады, современную авторскую музыку. Такие разные музыкальные стили и жанры объединит благородный тембр голоса, интеллигентная манера исполнения, яркая индивидуальность певицы.